Campionato mondiale per club

Svelati gli otto gruppi del Mondiale per Club 2025: Juventus e Inter giocheranno tre partite nei gironi per accedere al turno successivo.

Il Mondiale per Club 2025 ha effettuato un primo passo, ovvero il sorteggio degli otto gironi del torneo di scena tra giugno e luglio 2025.

Presenti anche Inter e Juventus, che giocheranno per provare a conquistare il primo Mondiale per Club allargato della storia, con ben 32 squadre al via.

Previsti subito grandi sfide, con sedici squadre che parteciperanno agli ottavi, otto ai quarti e così via come di consueto.