Finale Mondiale per Club 2025, dove si gioca e stadio: tutto quello che c'è da sapere

Un mese per decretare le due finaliste che si contenderanno il primo Mondiale per Club allargato: a luglio si assegna il trofeo.

32 squadre e un mese di tempo per arrivare all'ultima partita, la finale del Mondiale per Club che assegnarà il trofeo 2025. Allargato per creare un torneo più interessante e sicuramente ricchissimo per le partecipanti, il torneo negli Stati Uniti eleggerà a metà luglio la sua campionessa.

Quale? Non resta che seguire la fase ad eliminazione diretta successiva ai gironi per conoscere la risposta. Sedici squadre passeranno i gruppi, otto parteciperanno ai quarti e quattro alle semifinali. Da queste arriveranno le ultime due formazioni, le finaliste del Mondiale per Club.

Finaliste che si confronteranno in gara secca e unica al 1 MetLife Stadium Drive di East Rutherford.