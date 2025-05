Mondiale per Club, quanto guadagnano Juventus e Inter: milioni incassati e come funziona

Il montepremi più alto di sempre per il Mondiale per Club 2025: pioggia di milioni anche su Inter e Juventus, vediamo la cifra aggiornata.

In virtù del ranking ottenuto in Champions nelle ultime stagioni, Inter e Juventus sono le due italiane partecipanti al Mondiale per Club 2025 di scena a giugno e luglio. Essendoci il limite di due squadre per paese, Napoli, Bologna, Atalanta, Roma, Milan e il resto delle connazionali rimangono fuori, perdendo così l'opportunità di giocare il torneo più remunerativo di sempre.

Allargato a 32 squadre, il Mondiale per Club vede la FIFA mettere in palio un montepremi da record che non ha eguali nel mondo del calcio.

Presenti quasi tutte le grandi del pianeta (ma squadre come Liverpool e Barcellona, sempre per la questione Ranking, non ci saranno), che potranno incassare decine di milioni già con la sola partecipazione, andando ad ottenere cifre sempre più sostanziose in caso di qualificazione ai turni successivi e fino all'ultimo atto del torneo che a metà luglio consegnerà la coppa del Mondiale per Club più ampio e ricco di sempre.