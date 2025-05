Juventus e Inter al Mondiale per Club: perché ci sono solo due italiane, fuori Napoli e Milan

Monterrey vs Inter

Il Mondiale per Club di giugno e luglio vede presenti solo due italiane, ovvero Juve e Inter: niente da fare per Napoli, Bologna, Milan e Atalanta.

Un'anteprima del Mondiale 2026, ma per club. La FIFA ha allargato il Mondiale per Club, permettendo a ben 32 squadre di parteciparvi. Provenienti da quasi tutti i continenti, le squadre del torneo 2025 di scena a giugno e luglio sono tra le migliori in assoluto, nonostante diverse big assolute manchino all'appello.

Per l'Italia le rappresentanti sono due, ovvero la Juventus e l'Inter. Impegnate nel torneo più ricchio di sempre, le due protagoniste del Derby d'Italia potranno provare a vincere il Mondiale per Club a differenza delle connazionali Milan, Napoli e Bologna, tutte vincitrici di un trofeo nel 2024/2025 ma non presenti negli Stati Uniti.

Il regolamento e il punteggio hanno permesso a Inter e Juventus di qualificarsi al Mondiale per Club a differenza delle colleghe, alle quali non sono bastati i successi in Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Serie A da gennaio a maggio 2025.