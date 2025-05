Mondiale per Club 2025, gli stadi: città, capienza e chi gioca nei 12 impianti americani

Quali sono le squadre che di solito giocano negli stadi del Mondiale per Club? Scopriamo tutti i dettagli delle varie sedi.

I tifosi che non hanno confidenza con la MLS e gli sport statunitensi più seguiti avranno modo di conoscere per la prima volta gli stadi che ospiteranno il Mondiale del 2026. Come? Con l'altro Mondiale, quello per Club di scena tra giugno e luglio 2025 e che vede tra i team in gioco anche Inter e Juventus.

Sono dodici gli stadi scelti per il Mondiale per Club in America, alcuni dei quali non verranno confermati al torneo del 2026 in virtù dell'arrivo di quelli messicani e canadesi, che come noto saranno protagonisti in virtù del ruolo da organizzatore del proprio paese.

Juventus, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e tutte le grandi mondiali scendono in campo in America per il torneo allargato, voluto dalla FIFA: scopriamo in quali stadi giocano la competizione 2025 e i dettagli di ognuno.