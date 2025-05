Mondiale per Club 2025 orari italiani: a che ora si possono vedere Juventus, Inter e le altre partite

Juventus e Inter giocano le partite del Mondiale per Club tra le 18:00 e le 3:00 di notte: diretta tv e streaming anche in chiaro.

Tra metà giugno e metà luglio va in scena il Mondiale per Club più ampio di sempre. Voluto dalla FIFA, il torneo è una sorta di Super Lega con 1 miliardo di euro in gioco per le 32 partecipanti. Si tratta, in particolare, di un'anteprima del Mondiale per nazioni che andrà in scena nel 2026, anche in questo caso allargato a 36 squadre rispetto al passato.

Il Mondiale per Club 2025 si gioca negli Stati Uniti, stessa nazione che ospiterà quello per nazioni il prossimo anno (ma insieme a Canada e Messico). Significa che in Italia l'orario delle gare sarà ben diverso e che i tifosi di Inter e Juventus - le due italiane partecipanti - nonchè quelli in generale interessati al torneo dovranno spesso fare le ore piccole per poter seguire le partite in diretta tv e streaming.

Quali sono, infatti, gli orari delle partite italiane di Juventus e Inter.