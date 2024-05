21 anni da Juventus-Milan, l'unica finale tutta italiana

Il 28 maggio 2003 si giocava a Manchester l'unica finale di Champions League tutta italiana. Il Milan batterà la Juve ai calci di rigore.

Quella del 28 maggio 2003 resterà per sempre una data storica per il nostro calcio. All'Old Trafford di Manchester si gioca Juventus-Milan, ovvero la prima e unica finale di Champions League tutta italiana, almeno finora.

I rossoneri, reduci da quattro stagioni senza trofei, vinceranno ai calci di rigore dopo 120 minuti di battaglia conquistando così la sesta Coppa dei Campioni della loro storia a nove anni dall'ultimo successo nella competizione.

Per la Juventus invece è la quinta finale persa, la terza con Marcello Lippi in panchina. I bianconeri erano stati sconfitti all'ultimo atto già per due anni di fila: nel 1997 dal Borussia Dortmund e nel 1998 dal Real Madrid. Una vera e propria maledizione che si ripeterà altre due volte con Allegri nel 2015 e nel 2017.