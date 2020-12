Marcelo Zalayeta e la Juve: uniti dalla provvidenza

L'uruguaiano è riuscito a conquistare un posto nella storia juventina punendo Barcellona e Real Madrid in Champions League.

Quanto servirebbe alla attuale un profilo come Marcelo Zalayeta? Tanto. Per non dire tantissimo. Il classico uomo per completare il reparto d'attacco, poco mediatico e magari anche poco spettacolare, ma dannatamente incisivo, soprattutto a gara in corso.

A distanza di anni, dunque, i bianconeri conservano un ottimo ricordo de "El Panteron", autore di goal decisivi specialmente in .

E mentre l'ex centravanti di Montevideo festeggia 42 primavere, alla Continassa ponderano un'eventuale mossa da proporre nel mercato di gennaio. Forte, appunto, del ricordo di chi - in maniera taciturna - ha saputo scrivere pagine prestigiose della storia juventina.

Approdato all'ombra della Mole nel 1997, con tanto di trattativa laboriosa con il Peňarol, Zalayeta alla ha vissuto a pane e gavetta. Meritando, sul campo, la grande occasione.

Al "Torneo di Viareggio", Marcelo inizia a muovere i primi passi con la Primavera. E le difficoltà, ovviamente, non mancano: nuova lingua, nuovo calcio, nuovi compagni. Insomma, tutto nuovo.

Il talento, seppur da sgrezzare, c'è. Ragion per cui, facendo quadrato attorno a un prospetto interessante, l'ex dg Luciano Moggi decide di coinvolgere Daniel Fonseca e Paolo Montero. Con entrambi a sfoggiare un ruolo importante nella crescita del loro connazionale; in primo luogo in termini di ambientamento.

Madama , nella stagione 1997/98, è allenata da Marcello Lippi. Un'annata apparentemente semplice per i bianconeri, che però se la devono vedere con l' di Gigi Simoni: con il celebre contatto Iuliano-Ronaldo, a distanza di tempo ancora a tenere banco.

Il 14 marzo 1998, in Juve- 2-2, il tecnico viareggino decide di gettare nella mischia proprio lui: Zalayeta. Che, all'insegna della pura personalità, risponde subito "presente" all'esordio in . Come? Segnando.

La Juve, quindi, capisce di avere in mano un giocatore interessante. Ma siccome la concorrenza è folta, nonché spietata, Moggi decide di piazzare "El Panteron" prima all' e successivamente al , sempre con la formula del prestito.

Tra alti e bassi, l'uruguaiano torna a a stagione iniziata nel 2001-2002. E ci rimane fino al mercato invernale del 2004, quando passa temporaneamente al , salvo poi rientrare nuovamente alla base. Il tutto, toccando il picco di rendimento con l'arrivo di Fabio Capello, che in poco tempo fa di Zalayeta un titolare a tutti gli effetti.

Il rapporto, tra i due, è schietto e sincero. E, anche nelle partite di cartello, spesso e volentieri è l'uomo di Montevideo a partire titolare. Con tanti saluti ad Alessandro Del Piero, mai concretamente nelle grazie dell'allenatore friulano.

Marcelo ha fisicità, sponde e progressione nel lungo. Ma la vera dote è un'altra. Ovvero: con lui, muniti di altre caratteristiche, ben figurano gli altri componenti del reparto offensivo. Da Trezeguet a Ibrahimovic, passando per Mutu e Del Piero.

Restano, sostanzialmente, due fotografie. La prima, al Camp Nou, contro il . Storia: ritorno dei quarti di Champions 2002-2003, sull'1-1, Zalayeta piazza il tocco vincente e spedisce la Juve in semifinale. La seconda, al Delle Alpi, con il . Storia (bis): ritorno degli ottavi di Champions 2004-2005, sullo 0-0, "El Panteron" sblocca l'incontro che, assieme alla rovesciata di "Re David", porta la Signora al turno successivo.

Morale della favola? 160 presenze e 34 goal con la Juve. Un apporto non banale, meritrocratico e risolutivo.