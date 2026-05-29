Tutto su Kerim Alajbegovic, il carnefice dell'Italia che sogna il Real Madrid e piace a Inter, Roma e Napoli

Se il 40enne Edin Dzeko sta per chiudere la carriera, il calcio bosniaco può guardare con un sorriso alla nuova stella Kerim Alajbegovic. Quest’estate, ai Mondiali 2026 in Nord America, saranno loro due a portarsi sulle spalle le speranze del Paese.
Cresciuto nel vivaio del Bayer Leverkusen, il diciottenne Alajbegovic ha conosciuto un'ascesa fulminea dopo il passaggio dalla Bundesliga tedesca a quella austriaca. La scorsa estate è approdato al Red Bull Salisburgo prima ancora di esordire in prima squadra alla BayArena, ma ha già convinto il club tedesco ad attivare la clausola di riacquisto.
Non sarà però l’ultima mossa di una carriera che promette di essere brillante: il Leverkusen potrebbe cederlo subito, dato l’interesse di top club europei, e lui sogna il Real Madrid.
Ecco dunque tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stella del calcio bosniaco.