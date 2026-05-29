Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Tutto su Kerim Alajbegovic, il carnefice dell'Italia che sogna il Real Madrid e piace a Inter, Roma e Napoli

NXGN
Bosnia ed Erzegovina
K. Alajbegovic
Coppa del Mondo
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Salisburgo
Bundesliga
Storie

Il mancino della Bosnia ha segnato il rigore che ha impedito agli azzurri di andare ai Mondiali per la terza volta di fila. Il Bayer Leverkusen se l'è ripreso dal Salisburgo, ma non è che un punto di partenza.

Pubblicità

Se il 40enne Edin Dzeko sta per chiudere la carriera, il calcio bosniaco può guardare con un sorriso alla nuova stella Kerim Alajbegovic. Quest’estate, ai Mondiali 2026 in Nord America, saranno loro due a portarsi sulle spalle le speranze del Paese.

Cresciuto nel vivaio del Bayer Leverkusen, il diciottenne Alajbegovic ha conosciuto un'ascesa fulminea dopo il passaggio dalla Bundesliga tedesca a quella austriaca. La scorsa estate è approdato al Red Bull Salisburgo prima ancora di esordire in prima squadra alla BayArena, ma ha già convinto il club tedesco ad attivare la clausola di riacquisto.

Non sarà però l’ultima mossa di una carriera che promette di essere brillante: il Leverkusen potrebbe cederlo subito, dato l’interesse di top club europei, e lui sogna il Real Madrid.

Ecco dunque tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stella del calcio bosniaco.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - B Juniors German Championship FinalGetty Images Sport

    DOVE TUTTO È COMINCIATO

    Sebbene sia un promettente giocatore della Bosnia, Alajbegovic è nato a Colonia, in Germania, da genitori bosniaci. Suo padre e agente, Semin, è stato anch’egli un calciatore, ma solo nei campionati minori tedeschi.

    Kerim ha iniziato a giocare da bambino ed è entrato nel vivaio del Colonia nel 2013, restandovi otto anni. Nel 2021 è passato ai rivali del Leverkusen, un trasferimento chiave per la sua carriera.

    Il club lo ha subito individuato come talento d’élite. Nel 2022/23, a soli 15 anni, è stato protagonista nell’Under 17. Nella stagione successiva ha giocato nell’Under 19, collezionando 28 tra goal e assist, tra cui una striscia di 14 goal in 13 partite, e attirando l’attenzione del Salisburgo.

    • Pubblicità
  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    LA GRANDE OCCASIONE

    Nonostante le sue prodezze nelle giovanili, Aljabegovic non ha mai esordito in prima squadra con il Leverkusen, pur essendo stato convocato da Xabi Alonso in Bundesliga e Champions League nella scorsa stagione.

    Così ha cercato altrove la sua occasione, trasferendosi al Salisburgo (gruppo Red Bull, che include anche il Lipsia) per soli 2 milioni di euro nel luglio 2025, pochi mesi dopo aver firmato il primo contratto da professionista con il Leverkusen.

    A 17 anni ha subito fatto rimpiangere il suo ex club: all'esordio in Coppa d'Austria ha segnato, poi in Bundesliga ha debuttato con un goal e un assist contro il Grazer AK.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME STA ANDANDO

    Quello ha segnato l'inizio di una stagione di grande successo per Alajbegovic nel suo nuovo ambiente: il giovane ha continuato a migliorare, spingendo il Leverkusen a riacquistarlo a soli otto mesi dalla sua cessione. E questo nonostante Kerim avesse firmato rapidamente un nuovo contratto quadriennale con il Salisburgo a settembre, poco dopo aver compiuto 18 anni.

    Titolare dei Die Roten Bullen, l’esterno mancino ha collezionato 17 goal e assist in 44 presenze, tra cui una rete straordinaria in Europa League contro il Basilea.

    A livello di Nazionale, Alajbegovic è stato presto convocato dalla selezione maggiore della Bosnia, dopo averla rappresentata dall'Under 15 all'Under 21, forse per evitare che la Germania lo naturalizzasse.

    Sarà in campo anche ai Mondiali: nella qualificazione ha servito l’assist a Dzeko nel pareggio contro il Galles e ha poi trasformato il rigore decisivo, ripetendo l’impresa nella finale vinta a sorpresa sull’Italia.

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    I PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

    Il profilo online di Alajbegovic sul sito del Salisburgo, pur con toni iperbolici, riassume il suo potenziale: "Questo talento straordinario colpisce per creatività, velocità, tecnica raffinata e la volontà di dare tutto per la squadra".

    In campo si nota subito: abbassa la testa e punta i difensori, unendo alla velocità e alla tecnica un'astuzia tipica degli esterni offensivi moderni.

    Essendo ambidestro, Alajbegovic può tagliare verso l’interno dalla fascia e scagliare tiri potenti – come dimostra nei goal al Grazer e al Basilea – o servire assist ai compagni. La sua versatilità gli permette di giocare su entrambe le fasce o come trequartista.

    Con i suoi 185 cm, è già una presenza fisica importante in attacco.

    Il giovane Kerim sta già mostrando anche la mentalità giusta e grande fiducia in sé. In un'intervista a FACE TV ha dichiarato: "Quando sono in campo, non ho paura di nessuno. Ho molta fiducia in me stesso e mi comporto allo stesso modo sia che giochi contro una squadra di livello superiore o inferiore".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-SALZBURGAFP

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    A 18 anni è normale che Alajbegovic sia ancora acerbo in alcuni aspetti del gioco. Dovrà migliorare l’efficacia sotto porta: considerando le ottime posizioni che riesce a occupare, i quattro assist in tutte le competizioni sono un bottino modesto.

    Data la giovane età, a volte pecca di esuberanza e cala nel corso della partita. Deve inoltre migliorare il contributo difensivo, soprattutto in un campionato di livello superiore.

    Nella stagione d’esordio in Austria ha ricevuto quattro cartellini gialli, segno di una disciplina ancora da migliorare.


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    IL NUOVO DEMBÉLÉ?

    Sebbene idolatri Lionel Messi, il gioco di Alajbegovic ricorda quello di due stelle del PSG: Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

    Come il georgiano, Kerim condivide le origini dell’Europa orientale, il dribbling a testa bassa e l’altezza. Di Dembélé ha invece la statura e l’ambidestria.

    Il suo tiro, infatti, ricorda molto quello dell'ultimo Pallone d'Oro: spesso taglia verso l’interno e conclude con entrambi i piedi dall’esterno dell’area. Sa muoversi negli spazi intermedi e ha la visione necessaria per creare varchi per i compagni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • E ADESSO?

    Le prestazioni di Alajbegovic in questa stagione hanno attirato l’attenzione di grandi club europei come Manchester United, City, Chelsea, Inter, Roma e Napoli. Tuttavia, il suo futuro prossimo è già definito.

    Otto mesi dopo averlo ceduto al Salisburgo prima dell’esordio in prima squadra, il Leverkusen ha attivato una clausola di riacquisto da 8 milioni di euro, ben al di sotto del suo valore di mercato di 22 milioni, riportandolo insquadra con un contratto quinquennale.

    L'accordo era stato annunciato già a marzo: il ds del Leverkusen, Simon Rolfes, aveva dichiarato che il giocatore "non solo ha soddisfatto le aspettative a Salisburgo, ma le ha superate in poco tempo".

    Lo stesso Alajbegovic ha commentato: "Per me è un salto di qualità. Conosco il club e so che il Leverkusen ha standard altissimi. È tra le prime 16 squadre in Europa e lotta sempre ai vertici della Bundesliga. Molti giovani ce l'hanno fatta qui e anch'io voglio riuscirci".

    Nonostante ciò, il Leverkusen potrebbe in futuro cercare di monetizzarne il ritorno. Il padre-agente ha dichiarato aBild che molti club sono interessati, ma hanno scelto il Bayer per l'ottimo rapporto con dirigenza e staff.

    Tuttavia è chiaro che la BayArena non sarà la sua meta definitiva. Intervistato da FACE TV, il giocatore ha dichiarato: "Non sono ancora una grande star, ma farò di tutto per diventarlo. Da bambino sognavo di giocare nel Real Madrid, ma non avrei problemi nemmeno con il Barcellona".