Tutto su Kerim Alajbegovic, il carnefice dell'Italia che sogna il Real Madrid e piace a Inter, Roma e Napoli

Sebbene sia un promettente giocatore della Bosnia, Alajbegovic è nato a Colonia, in Germania, da genitori bosniaci. Suo padre e agente, Semin, è stato anch’egli un calciatore, ma solo nei campionati minori tedeschi.

Kerim ha iniziato a giocare da bambino ed è entrato nel vivaio del Colonia nel 2013, restandovi otto anni. Nel 2021 è passato ai rivali del Leverkusen, un trasferimento chiave per la sua carriera.

Il club lo ha subito individuato come talento d’élite. Nel 2022/23, a soli 15 anni, è stato protagonista nell’Under 17. Nella stagione successiva ha giocato nell’Under 19, collezionando 28 tra goal e assist, tra cui una striscia di 14 goal in 13 partite, e attirando l’attenzione del Salisburgo.