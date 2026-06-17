L’ex capitano della Francia Patrick Vieira, oggi consulente per ITV Football, elogia il giovane talento. Avendo allenato Olise al Crystal Palace dall’estate 2021 a marzo 2023, il leggendario centrocampista crede che i tifosi stiano vedendo nascere un talento generazionale destinato ai massimi riconoscimenti individuali.

«Abbiamo avuto Michel Platini, abbiamo avuto Zinedine Zidane e ora abbiamo Michael Olise. È un futuro vincitore del Pallone d’Oro. Ha tutte le qualità per brillare sulla scena internazionale. Ha visione di gioco, si gira e attacca l’azione con qualità, come nel passaggio a Mbappé. È un numero 10 proattivo e determinato: fa di tutto per mettere gli attaccanti in condizione di segnare», ha concluso Vieira.