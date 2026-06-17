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Vieira esalta Olise: "La Francia ha avuto Platini, Zidane e ora c'è lui: è un futuro vincitore del Pallone d'Oro"
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Ha dato spettacolo sul palcoscenico più prestigioso
Martedì Olise ha guidato la Francia al 3-1 sul Senegal con due assist decisivi, confermando il dominio dei Bleus nel girone. Il 24enne, diventato in poco tempo pilastro della squadra di Deschamps, ha mostrato la visione di gioco e l’eleganza tecnica che hanno convinto il Bayern Monaco a prelevarlo dalla Premier League.
In 18 presenze con la Francia ha già segnato 7 gol e fornito 5 assist, ma è la sua capacità di guidare il gioco a colpire gli esperti. Contro un Senegal fisico, Olise ha mantenuto la calma, dettato il ritmo e mostrato un’intesa perfetta con il capitano Kylian Mbappé.
- AFP
Vieira: "Platini, Zidane e ora Olise"
L’ex capitano della Francia Patrick Vieira, oggi consulente per ITV Football, elogia il giovane talento. Avendo allenato Olise al Crystal Palace dall’estate 2021 a marzo 2023, il leggendario centrocampista crede che i tifosi stiano vedendo nascere un talento generazionale destinato ai massimi riconoscimenti individuali.
«Abbiamo avuto Michel Platini, abbiamo avuto Zinedine Zidane e ora abbiamo Michael Olise. È un futuro vincitore del Pallone d’Oro. Ha tutte le qualità per brillare sulla scena internazionale. Ha visione di gioco, si gira e attacca l’azione con qualità, come nel passaggio a Mbappé. È un numero 10 proattivo e determinato: fa di tutto per mettere gli attaccanti in condizione di segnare», ha concluso Vieira.
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Il passaggio dalla difesa all'attacco
Mentre Mbappé continua a far parlare di sé per i suoi gol, la leggenda Thierry Henry indica in Olise il collante tattico della Francia di Deschamps. Intervistato da FOX Sports, Henry spiega che, pur restando Mbappé l’MVP, Olise è ora il “MIP”, il giocatore più importante del sistema francese.
Per Henry, la gara è cambiata nel secondo tempo quando Olise ha indossato la maglia numero 10, permettendo alla Francia di gestire il ritmo. L’ex campione ha aggiunto che la squadra cercava da tempo un giocatore con queste caratteristiche, capace di unire difesa e attacco.
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L'eredità del Pallone d'Oro francese e la straordinaria stagione di Olise con il Bayern
La Francia ha vinto il Pallone d’Oro otto volte. Michel Platini guida la classifica nazionale con tre successi di fila: 1983, 1984, 1985. Tra gli altri leggendari vincitori francesi figurano Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022). L’ultimo francese ad entrare in questo club è Ousmane Dembélé, vincitore nel 2025.
Nella stagione 2025-2026 ha trascinato il Bayern Monaco alla doppietta Bundesliga-DFB-Pokal con 22 gol e 31 assist in 52 presenze.
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