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Harry Kane England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Tradotto da

Le speranze dell'Inghilterra ai Mondiali riposano quasi interamente sulle spalle di Harry Kane, e il capitano dei Tre Leoni sembra pronto ad assumersi questo peso dopo una stagione da Pallone d'Oro

Analysis
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H. Kane
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Inghilterra vs Costarica

Harry Kane non avrà mai un'occasione migliore di questa. Il capitano dell'Inghilterra arriva a quella che probabilmente sarà la sua ultima Coppa del Mondo in forma smagliante e porterà con sé le speranze di un'intera nazione in Nord America. Dopo le delusioni collettive e personali del 2018 e del 2022, questo è il torneo in cui deve cogliere il suo momento.

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Kane arriva al torneo in forma smagliante, reduce dalla stagione più prolifica della sua carriera con il Bayern Monaco, e si candida al Pallone d'Oro. Se saprà gestire la fatica e condurre la sua nazionale al primo titolo dopo 60 anni, sarà il favorito per il trono di miglior giocatore del mondo.

Sente il peso di una nazione, ma ai Mondiali in Nord America sembra pronto a dare il meglio di sé.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Candidato al Pallone d'Oro

    Kane è in lizza per diventare il primo inglese dopo Michael Owen a vincere il Pallone d'Oro, e non necessariamente deve vincere in Nord America con i Tre Leoni.

    A 32 anni ha vissuto la sua stagione più prolifica, superando i 60 gol grazie a due triplette: nell’ultima giornata della Bundesliga vinta e in finale di DFB-Pokal. In campionato ne ha segnati 36, in Champions 14.

    Il Bayern non ha vinto la Champions, ma Kane ha conquistato la Scarpa d’Oro con un largo margine: nove gol in più di Haaland e undici di Mbappé.

    Con 61 reti totali entra tra i primi cinque marcatori di sempre in una stagione europea e arriva ai Mondiali in uno stato di forma difficilmente migliorabile.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    «Lascio che sia il campo a parlare per me»

    Porre fine a 60 anni di delusioni per l'Inghilterra lo proiettrebbe in un'altra dimensione, quasi garantendogli il Pallone d'Oro. La cerimonia, per curioso destino, potrebbe svolgersi a Londra in onore di Sir Stanley Matthews, vincitore della prima edizione 70 anni fa.

    Come sempre, però, Kane mantiene i piedi per terra pur sapendo che l'immortalità è a un passo.

    "Probabilmente direi che ci sarò sicuramente", ha dichiarato recentemente aL'Equipe. "Con la stagione che ho avuto, i tre trofei vinti e i numeri che ho raggiunto, credo che sarò in lizza. Se poi vincessi anche la Coppa del Mondo, immagino che sarà uno dei giocatori dell'Inghilterra.

    Se guardi i vincitori del passato, contano le partite e i tornei chiave. Io ho già fatto tanto quest’anno e, con un Mondiale in più, sarò sicuramente in lizza.

    Si parla già dei favoriti, forse io, Michael Olise e alcuni finalisti di Champions. È stata una stagione incredibile. Non dico di meritare il Pallone d'Oro, lo dimostro in campo”.

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  • Kane England AlbaniaGetty

    Una remota possibilità di scrivere la storia

    Kane ha una motivazione in più: scrivere un'altra pagina di storia in Nord America, anche se le chance sono remote. Se manterrà la forma attuale, potrebbe raggiungere i 16 gol di Miroslav Klose, anche grazie alla nuova fase a eliminazione diretta del torneo a 48 squadre. Mirerà a segnare contro Panama e Ghana nel girone, poi un avversario più debole negli ottavi.

    Attualmente è a otto reti, come Cristiano Ronaldo, e proverà ad avvicinarsi al primato in quella che potrebbe essere la sua ultima Coppa. Eguagliare o superare Klose non è impossibile, anche se Lionel Messi (13 gol) e Kylian Mbappé (12) potrebbero arrivarci prima.

    "Sarebbe fantastico, ma sono ancora un po' lontano", ha detto Kane aL'Équipe. "Il primato assoluto è di Klose, con 16 gol. Poi c'è il record inglese: Lineker ne ha 10, io 8. Se farò un buon Mondiale, potrò superarlo.

    Sono traguardi che sarebbe bello raggiungere, ma l’importante è che la squadra vinca.”

  • Harry kane England 2022Getty

    Arco della redenzione

    Kane torna in campo dopo l'eliminazione ai quarti di finale del 2022 contro la Francia, quando fallì un rigore decisivo.

    In quel torneo, in cui ha più assistito che segnato, ha trovato la rete solo due volte; poi quel rigore alto al 84' ha di fatto eliminato l'Inghilterra. Kane, però, crede di essere cresciuto grazie a quell'esperienza.

    "È stato uno dei momenti più duri della mia carriera", ha dichiarato Kane in una recente intervista alla FIFA. "Sono stato molto forte mentalmente e ne sono uscito. Oggi mi sento un giocatore migliore".

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  • Harry Kane Jude Bellingham England 2024Getty

    L'unica speranza dell'Inghilterra?

    A tre anni e mezzo di distanza, Kane deve ancora una volta caricarsi sulle spalle le aspettative di un’intera nazione. I suoi gol saranno decisivi per l’Inghilterra: se non segna, è improbabile che i Tre Leoni mettano fine alla loro lunga attesa di un trofeo. La pressione sul capitano sarà enorme.

    Per fortuna può contare su compagni offensivi pronti a incidere, come Jude Bellingham, Bukayo Saka e Morgan Rogers, sebbene i primi due non abbiano brillato con i loro club.

    Le scelte di Tuchel, molto discusse, hanno inoltre escluso diversi attaccanti che, pur partendo dalla panchina, avrebbero potuto offrire quel contributo decisivo nei tornei. Senza attaccanti come Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White, il peso ricadrà su Kane e, in misura minore, su Bellingham, che dovranno dare il massimo in ogni partita.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Rischio di esaurimento

    L'altra grande minaccia per Kane, e quindi per l'Inghilterra, è che una stagione logorante si faccia sentire nel caldo del Nord America.

    A Euro 2024 è arrivato dopo una stagione da record col Bayern, ma in campo sembrava l’ombra di sé stesso: isolato in attacco, visibilmente stanco.

    Nonostante ciò, Kane ha comunque segnato gol cruciali nella fase a gironi, negli ottavi e in semifinale, agendo da puro predatore in area. Da lui, però, ci si aspettava di più.

    Kane compirà 33 anni subito dopo il torneo: nella stagione 2025-26 ha già giocato più partite col club rispetto a due anni fa (51 contro 45) e qualche minuto in più (116). L’Inghilterra intera spera che arrivi in forma al Mondiale.

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  • Harry Kane England GOAT GFXGetty/GOAL

    "È per questo che viviamo"

    Questa volta Kane sembra diverso: al Bayern ha raggiunto un livello tale da essere considerato il miglior attaccante al mondo a 32 anni. Non vuole lasciarsi sfuggire questa occasione.

    In un'intervista alla FIFA ha dichiarato: "Da bambino sognavo questo momento. A volte si arriva qui e si teme l'occasione o il fallimento, ma è normale.

    È per questo che viviamo, che siamo in campo e ci alleniamo ogni giorno: per avere questa occasione e esprimerci al momento giusto. Sembra facile, ma non lo è; qui entrano in gioco i giocatori esperti come me, pronti ad aiutare i più giovani a sentirsi liberi.

    In fondo la carriera è breve e non si può giocare in molti tornei importanti, quindi perché sprecarla per la paura? Basta scendere in campo ed esprimersi".

    Ha aggiunto a L'Équipe: "Vogliamo vincere, è il nostro obiettivo."

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