Porre fine a 60 anni di delusioni per l'Inghilterra lo proiettrebbe in un'altra dimensione, quasi garantendogli il Pallone d'Oro. La cerimonia, per curioso destino, potrebbe svolgersi a Londra in onore di Sir Stanley Matthews, vincitore della prima edizione 70 anni fa.

Come sempre, però, Kane mantiene i piedi per terra pur sapendo che l'immortalità è a un passo.

"Probabilmente direi che ci sarò sicuramente", ha dichiarato recentemente aL'Equipe. "Con la stagione che ho avuto, i tre trofei vinti e i numeri che ho raggiunto, credo che sarò in lizza. Se poi vincessi anche la Coppa del Mondo, immagino che sarà uno dei giocatori dell'Inghilterra.

Se guardi i vincitori del passato, contano le partite e i tornei chiave. Io ho già fatto tanto quest’anno e, con un Mondiale in più, sarò sicuramente in lizza.

Si parla già dei favoriti, forse io, Michael Olise e alcuni finalisti di Champions. È stata una stagione incredibile. Non dico di meritare il Pallone d'Oro, lo dimostro in campo”.