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Assalto del Manchester United a Felix Nmecha: si cerca di anticipare Manchester City e Liverpool ma il Borussia Dortmund chiede 100 milioni
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Contatti tra i Red Devils e il centrocampista del Dortmund
Il Manchester United segue con interesse Nmecha del Dortmund e lavora per portarlo in Premier League.
Christopher Vivell, responsabile tedesco del dipartimento scout dei Red Devils, è in stretto contatto con i rappresentanti del venticinquenne. Questa linea diretta conferma l’intenzione dello United di vincere la corsa a un giocatore la cui valutazione è cresciuta durante l’attuale ciclo internazionale.
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Forte concorrenza da parte della Premier League e della Spagna
Il Manchester United non è l’unico a seguire Nmecha: molte big europee lo osservano. Secondo Sky Sports, anche Manchester City e Liverpool sono interessati e puntano a rinforzare il centrocampo.
Anche il Real Madrid segue il giocatore, e con José Mourinho tra gli estimatori la concorrenza si fa intensa, pur con lo United attualmente più proattivo.
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Il Dortmund spara alto: 100 milioni di euro
Il Dortmund negozia da una posizione di forza: Nmecha ha rinnovato a marzo fino al 2030, senza clausola di rescissione per quest’estate. Secondo Kicker, il club ha fissato un prezzo indicativo di circa 100 milioni di euro per chi volesse acquistarlo in questa finestra di mercato, cifra pensata per scoraggiare la maggior parte dei pretendenti.
Il direttore sportivo Lars Ricken è stato chiaro: «Felix è fondamentale per noi». Chiunque lo voglia, Manchester United incluso, dovrà presentare un’offerta enorme solo per far sì che il Dortmund apra alla trattativa.
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L'ascesa di Nmecha sulla scena mondiale
L’improvviso aumento di interesse segue le prestazioni stellari di Nmecha con la Germania ai Mondiali. Nelle prime due partite ha segnato e servito un assist contro Curaçao, poi un assist decisivo per il 2-1 di Undav contro la Costa d’Avorio.
Le sue prestazioni, che uniscono forza e precisione, lo pongono tra i principali obiettivi del Manchester United.
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