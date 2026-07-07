Spanien vs Belgien Wett Tipp: Behält die Selección ihre Dominanz bei?

Unser Wett-Experte erwartet einen echten WM-Klassiker zwischen zwei europäischen Schwergewichten. Alles spricht dafür, dass Spanien seine beeindruckende Serie gegen Belgien weiter ausbaut.

Die besten Wetten für Spanien vs Belgien

Beide Teams treffen (BTTS) - Ja zu einer Quote von 1.75 auf Interwetten

1x2 & Gesamttore - Spanien & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.40 auf Interwetten

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt - Charles De Ketelaere zu einer Quote von 4.70 auf Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Spanien 2:1 Belgien

Torschützen-Wett Tipp: Spanien – Mikel Oyarzabal, Alex Baena; Belgien – Charles De Ketelaere

Wenn die Weltmeisterschaft 2026 in die heiße Phase geht, dürfen wir uns auf absolute Leckerbissen freuen. Am Freitag kommt es im SoFi Stadium in Kalifornien zum Showdown zweier europäischer Schwergewichte. Der Sieger dieses Duells trifft nächste Woche im Halbfinale entweder auf Frankreich oder Marokko.

Spanien legte mit einem torlosen Remis gegen Cabo Verde zwar einen holprigen Start hin, agiert seitdem aber extrem abgeklärt. Im Achtelfinale wartete mit Portugal ein echter Gradmesser. Als alles nach Verlängerung aussah, erlöste der gerade erst eingewechselte Mikel Merino die La Roja in der Nachspielzeit und schoss sein Team eine Runde weiter.

Jetzt nimmt die Mannschaft von Luis de la Fuente den zweiten Stern ins Visier. Bei dieser Kaderqualität ist Spanien für jede Nation ein brutaler Brocken. Der Europameister wird hochmotiviert sein, den Einzug ins Halbfinale gegen einen altbekannten Konkurrenten perfekt zu machen.

Auch die Roten Teufel kamen bei dieser WM nur schwer in die Gänge und starteten mit zwei Unentschieden. Rechtzeitig zur automatischen Qualifikation für das Sechzehntelfinale fingen sie sich jedoch und drehten dort einen Zwei-Tore-Rückstand gegen den Senegal. Dieser Push war genau das, was das Team vor dem Achtelfinal-Kracher gegen Co-Gastgeber USA brauchte.

Trotz des Wirbels um die Rotsperre von Folarin Balogun brannte die Auswahl von Roberto Martínez von der ersten Minute an ein Offensivfeuerwerk ab. Das fette 4:1 verstummte die Kritiker endgültig und schickte den Co-Gastgeber nach Hause. Nun muss Belgien den nächsten Gang einlegen, um den Traum vom Titel am Leben zu halten – und das beginnt mit einem Sieg gegen Spanien.

Voraussichtliche Aufstellungen für Spanien vs Belgien

Spanien: Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Belgien: Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Onana, Raskin, Doku, Tielemans, Trossard, De Ketelaere

Belgiens Offensive trifft trotz spanischem Abwehrbollwerk

Spaniens Defensive steht bei dieser Weltmeisterschaft bisher wie eine Eins – die Null steht. Fünf Zu-Null-Spiele in Folge sprechen eine klare Sprache, selbst gegen die hochkarätig besetzte Offensive der Portugiesen ließ man nichts anbrennen. Gegen Belgien wird es allerdings verdammt schwer, diese weiße Weste zu wahren.

Die Roten Teufel haben bewiesen, dass sie eiskalt zuschlagen können. Ganze 13 Buden erzielte Belgien in den letzten fünf Partien – das macht einen starken Schnitt von 2,6 Toren pro Spiel. Martínez verfügt über eine absolute Elite-Offensive, die das Zeug dazu hat, die spanische Hintermannschaft zu knacken.

Dass die La Roja defensiv nicht unbezwingbar ist, zeigten die beiden Testspiele vor der WM gegen den Irak und Peru, in denen man jeweils ein Gegentor schlucken musste. Zudem trafen bei vier der letzten fünf belgischen Partien (allesamt bei diesem Turnier) immer beide Teams. Wir erwarten in Kalifornien ein ähnliches Szenario, trotz der jüngsten defensiven Stabilität der Spanier.

Spanien vs Belgien Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS) - Ja zu einer Quote von 1.75 auf Interwetten

Spaniens Monsterserie ist kaum zu stoppen

Obwohl beide Nationen während des Turniers kleinere Wackler drin hatten, setzte sich am Ende die Extraklasse durch. Spanien steht aktuell bei vier Siegen in Folge und ist seit sage und schreibe 35 Spielen in der regulären Spielzeit ungeschlagen. Die letzte Pleite nach 90 Minuten gab es für die Spanier in einem Testspiel gegen Kolumbien im Jahr 2024.

Belgien liest sich ebenfalls stark, kommt aber nicht ganz an diese Werte heran. Die Roten Teufel sind zwar seit 18 Spielen ungeschlagen, holten aber drei Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien in der regulären Spielzeit. Vor diesem Lauf steckte das Team in einer handfesten Krise mit sechs sieglosen Spielen in Folge, darunter vier Niederlagen am Stück.

Besonders bitter: All diese Pleiten setzte es gegen europäische Gegner. Die Belgier hoffen darauf, dass diese Zeiten seit 2025 endgültig der Vergangenheit angehören. Historisch gesehen ist Spanien jedoch der Angstgegner Belgiens: Die letzten fünf direkten Duelle gingen allesamt an die Iberer, seit acht Spielen ist man gegen Belgien ungeschlagen. Deswegen geht die De la Fuente-Elf als klarer Favorit ins Rennen um das Halbfinalticket.

Da bei Belgiens letzten drei Auftritten und in der Hälfte der vergangenen vier spanischen Spiele jeweils mehr als zwei Tore fielen, liegt die Messlatte für Freitagabend hoch.

Spanien vs Belgien Wette 2: 1x2 & Gesamttore - Spanien & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.40 auf Interwetten

Value-Tipp auf einen Stürmer mit breiter Brust

An potenziellen Torschützen mangelt es auf beiden Seiten des Platzes definitiv nicht. Martínez schenkte Charles De Ketelaere im Achtelfinale das Vertrauen, und das zahlte sich komplett aus: Der Angreifer schnürte beim verdienten Man-of-the-Match-Auftritt einen Doppelpack.

Zuvor hatte der Stürmer von Atalanta Bergamo eine Durststrecke von drei Spielen und schmorte beim torlosen Remis gegen den Iran nur auf der Bank. Jetzt hat er sich das Vertrauen des Trainers zurückgeholt und die Startelf-Nominierung absolut gerechtfertigt. Aufgrund dieser Topform wird Martínez wohl erneut auf ihn setzen und Romelu Lukaku auf der Bank lassen.

De Ketelaere bringt alles mit, um der spanischen Kette wehzutun – sein xG-Wert (erwartete Tore) von 1,22 im letzten Spiel unterstreicht das. Mit drei Torschüssen und fünf Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner strahlt er permanente Gefahr aus. Bei diesen Quoten bietet ein Tipp auf ihn deutlich mehr Value, als auf die spanischen Offensivkräfte Mikel Oyarzabal oder Alex Baena zu gehen.

Spanien vs Belgien Wette 3: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt - Charles De Ketelaere zu einer Quote von 4.70 auf Interwetten

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