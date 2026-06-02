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IraolaGetty Images

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"Ma chi diavolo è questo tizio?" Come Andoni Iraola, nonostante un inizio da incubo, è diventato il candidato preferito di Liverpool e Bayer Leverkusen

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A. Slot

Un basco sembra destinato alla panchina del Leverkusen, salvo inserimenti del Liverpool. In tre anni Andoni Iraola è diventato il tecnico più corteggiato sul mercato. Come ci è riuscito?

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«Ma chi c***o è questo tizio?» ha scherzato Andoni Iraola salutando i tifosi il 19 maggio 2026 nel piccolo Vitality Stadium. I suoi Cherries avevano appena consegnato il titolo all’Arsenal pareggiando 1-1 con il Manchester City, diretto inseguitore. Ma soprattutto, avevano scritto la storia con l'AFC Bournemouth. Un basco di 43 anni era stato l'artefice di questo successo: maestro, gestore di crisi e punto di riferimento in uno.

  • Ma nulla dura per sempre. Quella era stata la penultima partita di Iraola con il Bournemouth: il tecnico aveva già annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto dopo tre anni sulla costa meridionale inglese. Marco Rose, vecchia conoscenza della Bundesliga, è pronto a sostituirlo. Nelle ultime settimane il nome di Iraola è stato accostato a diverse squadre, tra cui Milan e Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.

    Secondo il kicker, però, il Bayer Leverkusen era in pole position. Iraola ricorda Xabi Alonso, ma solleva dubbi: arriverà davvero in Renania? Il Liverpool, dopo l’addio a Slot, lo vuole e lo indica come primo nome. Secondo i media, è lui il favorito ad Anfield, e Leverkusen rischia un nuovo stop nella caccia al tecnico.

    Che sia molto corteggiato non stupisce: «È stata una cavalcata pazzesca», disse quella sera di maggio via altoparlanti. «Questa giornata riassume la stagione e i miei tre anni qui. È un processo e l’ho apprezzato moltissimo».

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Imbattute da gennaio! Le Cherries salgono dal 15° al 6° posto

    L'arrivo di Iraola ai Cherries dal Rayo Vallecano nell'estate 2023 sembrava un flop: nelle prime nove partite nessuna vittoria e sei sconfitte.

    "Quando sono arrivato, forse vi siete chiesti: 'Chi diavolo è questo tizio?'", ha sorriso Iraola. "Ora siamo in Europa League e nel weekend possiamo fare ancora meglio".

    Alla fine i Cherries non hanno raggiunto la Champions, ma il sesto posto vale comunque l’esordio in Europa per un club che, nel 2008/09, lottava per non retrocedere in quarta divisione con 17 punti di penalità.

    Dal 3 gennaio, dopo il 2-3 con l'Arsenal, il Bournemouth è rimasto imbattuto per 18 turni, risalendo dal 15° posto fino al sesto.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    PSG, Real, City e Liverpool non esitano a fare acquisti al Bournemouth

    Dodicesimo posto alla prima stagione, nono alla seconda e ora sesto: Iraola ha migliorato il Bournemouth passo dopo passo, un risultato che, viste le circostanze, non va sottovalutato. Nel 2025 i Cherries hanno perso due pilastri, il portiere Kepa Arrizabalaga e Dominic Solanke. L’emorragia di talenti della scorsa stagione è stata peggiore, ma Iraola e compagni non si sono lasciati scoraggiare.

    L'estate scorsa perse tre quarti della difesa: Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi e Milos Kerkez sono andati a Real Madrid, PSG e Liverpool. L’attaccante Dango Outtara è passato al Brentford. In inverno anche la stella Antoine Semenyo è andato al Manchester City, lasciando la squadra in fondo alla classifica e rendendo la situazione critica.

    Iraola ha ricostruito la difesa e lanciato due diciannovenni: Junior Kroupi e Rayan. Quest’ultimo, arrivato dal Brasile a gennaio, ha subito sostituito Semenyo ed è nel gruppo del Brasile campione del mondo.

    Il francese Kroupi, 13 gol all’esordio in Premier, era stato protagonista anche in Ligue 2 con 22 reti in prestito al Lorient. Entrambi potrebbero presto trasferirsi: sul talento c’è anche il Bayern Monaco.

  • arteta iraolagetty

    Lo stile inconfondibile di Iraola: a tutto gas nel pressing e nel contropressing

    Iraola è un ottimo comunicatore e, come allenatore, possiede eccellenti doti didattiche. L’ex terzino destro di grande classe, con oltre 500 partite all’Athletic Bilbao e alcune nella Nazionale spagnola, ha uno stile ben definito ed esige il massimo dai suoi giocatori in termini di concentrazione e impegno fisico. I suoi schemi funzionano anche con rose limitate.

    Con lui in panchina il Bournemouth è diventato una macchina da pressing: recupero palla alto e conclusione rapida. A metà aprile The Athletic ha evidenziato che, dall’arrivo di Iraola, i Cherries avevano il maggior numero di tiri dopo un recupero palla nell’ultimo terzo di campo.

    In termini di intensità di pressing e contropressing, il Bournemouth è stato tra i migliori anche l’anno scorso: secondo Opta aveva un PPDA di 11,1 (passaggi subiti prima di un intervento difensivo), superato solo da quattro squadre.

    Il suo lavoro senza palla e la disciplina tattica richiamano Xabi Alonso e Mikel Arteta, anche se finora Iraola ha guidato squadre sfavorite.

    Deve però ancora dimostrare di saper battere squadre che concedono poco in fase offensiva, sfida che potrebbe incontrare con Liverpool o Leverkusen. In Bundesliga, dove abbondano formazioni di questo tipo, difendere in blocco basso, spesso in 5-4-1, richiede pazienza, possesso palla sicuro e idee chiare.

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  • Xabi Alonso Florian Wirtz Bayer Leverkusen 2025Getty Images

    Un compagno di viaggio su Alonso e Iraola: «Equilibrati, intelligenti e senza presunzione»

    A Liverpool o Leverkusen Iraola troverebbe giocatori di grande individualità e qualità, con spazi per crescere tatticamente, cosa che a Bournemouth non aveva.

    A Leverkusen, in particolare, il compito sarebbe chiaro: dopo le incomprensioni con Ten Hag e il rapporto altalenante con Hjulmand, la Werkself cerca un tecnico capace di imporre un gioco riconoscibile e di trasformare i talenti in futuri top player. Come Xabi, con cui Iraola condivide più delle sole origini basche: entrambi, come Arteta, hanno esordito nell’Antiguoko, piccolo club di San Sebastian.

    Lì, come in tutto il Paese Basco, si respirano spirito di squadra e umiltà, ha raccontato un ex compagno al tabloid inglese The Sun.

    "C'è un forte senso di fare le cose insieme", ha detto Jon Ayerbe, che un tempo giocava con Alonso, Iraola e Arteta. "Nessuno cerca di distinguersi dagli altri. Questo atteggiamento è profondamente radicato nella società locale e si vede chiaramente in Xabi e Andoni: sono riflessivi, intelligenti e non presuntuosi."

    Non è chiaro perché Iraola lasci il Bournemouth: forse segue un piano di carriera che, dopo tre anni in Liga e tre in Premier, prevede una nuova esperienza culturale. La decisione gli ha causato “mal di testa”, ha ammesso, ma “una volta che hai deciso, provi sollievo e questo mi ha aiutato a godermi gli ultimi mesi”. Sono “così, così felice di restituire qualcosa al club e ai giocatori”.

    Che sia a Liverpool, Leverkusen o altrove, nessuno chiederà più “chi diavolo è questo tizio”: Andoni Iraola si è fatto un nome.

  • Andoni Iraola: le tappe principali della sua carriera da allenatore


    Club

    Ora

    Partite

    V/P/N

    Media voto

    AFC Bournemouth

    2023 - 2026

    127

    48/38/41

    1,43

    Rayo Vallecano

    2020 - 2023

    136

    56/30/50

    1,46

    CD Mirandes

    2019 - 2020

    49

    18/17/14

    1,45

    AEK Larnaca

    2018 - 2019

    29

    13/8/8

    1,62


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