"Ma chi diavolo è questo tizio?" Come Andoni Iraola, nonostante un inizio da incubo, è diventato il candidato preferito di Liverpool e Bayer Leverkusen

Ma nulla dura per sempre. Quella era stata la penultima partita di Iraola con il Bournemouth: il tecnico aveva già annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto dopo tre anni sulla costa meridionale inglese. Marco Rose, vecchia conoscenza della Bundesliga, è pronto a sostituirlo. Nelle ultime settimane il nome di Iraola è stato accostato a diverse squadre, tra cui Milan e Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.

Secondo il kicker, però, il Bayer Leverkusen era in pole position. Iraola ricorda Xabi Alonso, ma solleva dubbi: arriverà davvero in Renania? Il Liverpool, dopo l’addio a Slot, lo vuole e lo indica come primo nome. Secondo i media, è lui il favorito ad Anfield, e Leverkusen rischia un nuovo stop nella caccia al tecnico.

Che sia molto corteggiato non stupisce: «È stata una cavalcata pazzesca», disse quella sera di maggio via altoparlanti. «Questa giornata riassume la stagione e i miei tre anni qui. È un processo e l’ho apprezzato moltissimo».