Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour le Portugal à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Portugal : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe F

Entraîneur : Roberto Martinez

Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe J

Meilleure performance : Vainqueurs (2016)

Alors que le football en Arabie Saoudite se développe pour devenir une puissance en devenir, des questions se posent quant à savoir si les footballeurs internationaux de haut niveau peuvent faire une transition sans heurts depuis la compétition moins rigoureuse en Arabie Saoudite et surpasser leurs compatriotes qui luttent au plus haut niveau du football national semaine après semaine. Cristiano Ronaldo rejoint le milieu de terrain d'Ajax, Jordan Henderson, dans ce débat. Le joueur de 39 ans doit-il exiger une place dans l'équipe ? Il ne joue plus avec les meilleurs, bien que sa qualité soit indéniable mais en déclin. La participation de Ronaldo pourrait être la plus grande décision que Roberto Martinez aura à prendre avant un tournoi auquel ils ont participé à huit éditions. Dans toutes les huit, le Portugal a franchi la phase de groupes.

Joueurs clés menant des joueurs clés

Le Portugal est devenu un acteur clé des Championnats d'Europe. Pour une génération de fans, cette nation, dirigée par un Cristiano Ronaldo talismanique, a participé à deux des finales les plus mémorables de l'histoire récente. Perdre contre la Grèce lors de la finale de 2004, après avoir devancé l'Angleterre et battu les Pays-Bas, a marqué la fin de l'une des histoires d'outsiders les plus miraculeuses que la compétition ait jamais connues - avec les Danois en 1992 comme féroces concurrents pour ce titre.

Avançons jusqu'en 2016 en France, contre les hôtes au Stade de France, sur fond d'une ambiance fiévreuse en bleu, un but d'Eder à la 109e minute en prolongation a abattu les favoris locaux. Eh bien, le Portugal est de retour, et progresser au-delà de la phase de groupes est le minimum qu'ils viseront.

Il est intéressant de noter qu'en 2016, le Portugal n'a remporté qu'un seul match en route pour soulever le trophée. Trois matchs nuls en phase de groupes ont été suivis de victoires en prolongation contre la Croatie et la Pologne en huitièmes et en quarts de finale. Une victoire 2-0 contre le Pays de Galles où, vous l'avez deviné, Ronaldo et Nani ont trouvé le filet en l'espace de trois minutes peu après la mi-temps. Cette seule victoire en sept matchs, malgré le fait que le Portugal ait remporté la compétition, en a fait l'équipe la moins rentable à soutenir sur les marchés 1X2 : -4,87 unités et -69,57 % de ROI.

Les maîtres de leur art

Cependant, se positionner comme les maîtres de mener une nation adverse en prolongation a placé les Portugais au centre des parieurs profitant d'un match nul. Le Portugal a rapporté +13,94 unités pour ceux qui ont placé une mise plate sur chaque match (199,14 % de ROI). À titre de comparaison, la Pologne était la suivante sur la liste des matchs nuls, avec +4,72 unités après leurs cinq matchs.

Ces matchs nuls à faible score en 2016 ont également contribué à faire du Portugal la quatrième pire nation à soutenir sur le marché des plus de 2,5 buts parmi les 35 pays en compétition depuis le millénaire. Seulement 12/31 matchs ont atteint trois buts ou plus en couleurs portugaises, laissant un trou dans les poches à hauteur de -5,93 unités.

Historique des paris 1X2 du Portugal aux Euros

Euro Matchs Gagné FT Nul FT Perdu FT Gain P/L Nul P/L Perdu P/L ROI Gain % ROI Nul % ROI Perdu % 2000 5 4 1 0 5.52 -1.57 -5.00 110.4% -31.4% -100.0% 2004 6 3 1 2 0.90 -2.83 5.98 15.0% -47.2% 99.7% 2008 4 2 0 2 -0.35 -4.00 2.53 -8.8% -100.0% 63.3% 2012 5 3 1 1 1.27 -1.69 -2.87 25.4% -33.8% -57.4% 2016 7 1 6 0 -4.87 13.94 -7.00 -69.6% 199.1% -100.0% 2020 4 1 1 2 -2.50 -0.48 0.80 -62.5% -12.0% 20.0% TOTAL 31 14 10 7 -0.03 3.37 -5.56 -0.1% 10.9% -17.9%

Historique des paris over/under 2.5 buts du Portugal aux Euros

Euro Matchs Moy GF Moy GA Moy GT Over 2.5 Under 2.5 Over 2.5 P/L Under 2.5 P/L ROI Over 2.5 % ROI Under 2.5 % 2000 5 2.00 0.60 2.60 2 3 -1.16 0.76 -23.2% 15.2% 2004 6 1.17 0.83 2.00 2 4 -2.16 1.68 -36.0% 28.0% 2008 4 1.75 1.50 3.25 2 2 0.70 -0.41 17.5% -10.3% 2012 5 1.20 0.80 2.00 2 3 -1.17 0.12 -23.4% 2.4% 2016 7 1.00 0.71 1.71 1 6 -4.62 2.46 -66.0% 35.1% 2020 4 1.75 1.75 3.50 3 1 2.48 -2.17 62.0% -54.3% TOTAL 31 1.42 0.97 2.39 12 19 -5.93 2.44 -19.1% 7.9%