Euro 2024 : Zoom sur la Croatie

Historique, paris les plus rentables, joueurs à suivre : toutes les infos à connaître avant de parier sur la Croatie pendant l'Euro 2024

Groupe B

Entraîneur : Zlatko Dalić

Qualifications : Deuxième du Groupe D

Meilleur résultat : Quarts de finale (1996, 2008)

Dans un monde en perpétuel changement, la présence de Zlatko Dalić sur le banc de touche de la Croatie peut nous réconforter. Les Vatreni se préparent à disputer un quatrième tournoi majeur consécutif avec Dalić à leur tête.

Ivica Olić, Vedran Ćorluka, Danijel Subašić et Mario Mandžukić font tous partie de l'équipe d'entraîneurs. Signe de sa longévité peut-être, l'ancien joueur du Bayern Olić est le seul du quatuor à ne pas avoir joué pour la Croatie de Dalić.

Une petite nation avec une grande histoire

La surperformance est devenue une routine pour la Croatie. Cette nation de 3,8 millions d'habitants, âgée de 30 ans, est représentée par une équipe de football qui s'est qualifiée pour 12/14 tournois majeurs et a terminé vice-championne du monde en 2018. C'est sur la scène internationale qu'elle brille le plus. La Croatie a atteint trois fois les demi-finales de la Coupe du monde depuis sa première participation en 1998.

En 2024, en Allemagne, la Croatie participera pour la sixième fois consécutive au Championnat d'Europe. La réussite n'a pas été aussi évidente. La Croatie a franchi la phase de groupe quatre fois sur six. Le problème, c'est qu'elle n'est jamais allée plus loin. Les Vatreni n'ont jamais remporté un match à élimination directe dans cette compétition.

L'Euro 2004 a été une rare tache sur leur CV. Depuis 2000, c'est le seul tournoi où ils n'ont pas dépassé les attentes des bookmakers.

Des tueurs de géants dans un groupe de géants

Ils ont acquis une réputation de tueurs de géants. La Croatie a battu l'Allemagne en 2008 et l'Espagne huit ans plus tard. Elle a également fait match nul avec la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal dans cette compétition.

Cela leur a permis d'obtenir certains des meilleurs retours sur investissement sur le marché 1X2. Parier sur la victoire des 18 matches de l'Euro depuis 2000 avec une seule unité dans chaque cas aurait rapporté 4,25. Miser sur le match nul aurait rapporté +8,95u, soit un retour sur investissement de 49,72 %. Seules deux nations ont réalisé un bénéfice global plus élevé en soutenant le tirage au sort dans cette compétition depuis 2000. La double chance Croatie/tirage au sort pourrait-elle être l'approche en Allemagne ?

Le tapis roulant du talent croate semble toujours en marche. Le prochain grand espoir est le joueur de Manchester City Joško Gvardiol. Le défenseur, âgé de 22 ans, a trois ans d'expérience avec son équipe nationale. Gvardiol avait quatre ans lorsque le capitaine Luka Modric a fait ses débuts internationaux et ils joueront ensemble ici. Il faut s'attendre à un partenariat défensif solide avec Josip Stanišić, qui a impressionné avec le Bayer Leverkusen.

Ne comptez pas sur eux à vos risques et périls. La Croatie se trouve dans le redoutable groupe de la mort aux côtés de l'Italie, de l'Espagne et de l'Albanie. Si l'on se fie à l'histoire, elle relèvera le défi avec brio. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils gagnent un match à élimination directe s'ils sortent du Groupe B.

Historique de la Croatie à l'Euro pour les paris 1X2

Euro Matches Victoire TR Nul TR Défaite TR Victoire Gain/Perte Nul Gain/Perte Perte Gain/Perte Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 Non qualifié 2004 3 0 2 1 -3.00 4.04 -1.04 -100.0% 134.7% -34.7% 2008 4 3 1 0 6.42 -0.56 -4.00 160.5% -14.0% -100.0% 2012 3 1 1 1 -0.93 0.15 -1.51 -31.0% 5.0% -50.3% 2016 4 2 2 0 3.25 2.04 -4.00 81.3% 51.0% -100.0% 2020 4 1 2 1 -1.49 3.28 -2.43 -37.3% 82.0% -60.8% TOTAL 18 7 8 3 4.25 8.95 -12.98 23.6% 49.7% -72.1%

Historique de la Croatie à l'Euro pour les paris plus/moins de 2,5 buts

Euro Matches Moy Buts marqués Moyenne Buts encaissés Moyen Buts Total Plus de 2.5 Moins de 2.5 Plus de 2.5 Gain/Perte Moins de 2.5 Gain/Perte Plus de 2.5 ROI% Moins de 2.5 ROI% 2000 Non qualifié 2004 3 1.33 2.00 3.33 2 1 0.84 -1.08 28.0% -36.0% 2008 4 1.00 0.25 1.25 1 3 -1.89 1.31 -47.3% 32.8% 2012 3 1.33 1.00 2.33 1 2 -0.39 0.92 -13.0% 30.7% 2016 4 1.25 0.75 2.00 2 2 1.79 -0.87 44.8% -21.8% 2020 4 1.75 1.50 3.25 2 2 0.03 -0.44 0.8% -11.0% TOTAL 18 1.33 1.06 2.39 8 10 0.38 -0.16 2.1% -0.9%