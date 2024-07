Pronostic Portugal France - Euro 2024 05/07/2024 : Les Bleus gagnent et Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Portugal France, comptant pour les 1/4 de finale de l'Euro 2024, ce vendredi à 21h.

Pronostic Portugal France : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Portugal France : probabilités et cotes

Victoire de la France ⭐ avec des cotes de @2.40 sur Parions Sport, ce qui équivaut à une probabilité de 41,7 % que les Bleus l'emportent et éliminent les Portugais.

que les Bleus l'emportent et éliminent les Portugais. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec des cotes de @2.80 sur Winamax, ce qui équivaut à une probabilité de 35,7 % que le nouvel attaquant du Real marque.

que le nouvel attaquant du Real marque. La France garde sa cage inviolée ⭐ avec des cotes de @2.46 sur Betclic, ce qui équivaut à une probabilité de 40,6 % que l'Equipe de France n'encaisse pas de buts.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France et le Portugal se rencontrent en quart de finale de l'Euro 2024 vendredi soir. Hambourg accueille cette confrontation à élimination directe entre deux puissances européennes.

Le Portugal a été amené aux tirs au but par la Slovénie en huitièmes de finale après que Cristiano Ronaldo ait raté un penalty pendant le temps réglementaire. Diogo Costa a sauvé les meubles de Pepe en fin de match lorsque Benjamin Sesko était seul face au but. L'équipe de Roberto Martinez n'a pas encore été à son meilleur niveau dans cette compétition. Martinez cherche toujours un équilibre en attaque, et Ronaldo semblait plus être un obstacle qu'un atout dans le dernier tiers.

La France a également eu ses propres difficultés en attaque. Kylian Mbappé est le seul joueur à avoir trouvé le chemin des filets pour l'équipe de Didier Deschamps, et cela sur penalty contre la Pologne lors du dernier match de groupe. Si la Belgique avait été plus clinique, les Bleus auraient pu être éliminés en huitièmes de finale. Deschamps a opté pour un diamant contre la Belgique, et il pourrait bien conserver cette solidité contre une équipe portugaise talentueuse. Mbappé joue toujours avec un masque de protection, et il n'a pas encore vraiment illuminé ce tournoi comme il l'a fait lors des précédentes grandes compétitions internationales.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Portugal France

La composition probable du Portugal :

Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Mendes; Vitinha, Palhinha; Silva, Fernandes, Leao; Ronaldo.

La composition probable de la France :

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Rabiot, Tchouaméni; Griezmann; Thuram, Mbappé.

Les meilleurs paris à prendre pour Portugal France

Portugal vs France Pari 1 : Victoire de la France @2.40 sur Parions Sport

La France a été impressionnante à l'Euro 2024 jusqu'à présent. Deux de leurs trois buts ont été des buts contre leur camp, et l'autre est venu d'un penalty. Les performances du Portugal n'ont pas été bien meilleures, et ils ont vraiment peiné contre une équipe slovène tenace lundi soir.

Le Portugal a eu besoin d'un but en temps additionnel pour battre la Tchéquie. La Turquie leur a donné le match, et ils ont perdu contre la Géorgie. La performance égoïste de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale a sapé l'effort de l'équipe. Roberto Martinez a été réticent à retirer Ronaldo du terrain, ce qui pourrait coûter cher au Portugal contre une équipe française bien organisée vendredi.

Depuis 2016, la France a atteint la finale de trois des quatre grands tournois. Depuis qu'ils ont battu la France en finale de l'Euro 2016, le Portugal n'a pas dépassé les quarts de finale. La France est un bon pari pour l'emporter ici - nous n'avons pas beaucoup de foi en le Portugal ou Martinez sous cette pression.

⭐ Gagnez 240€ en pariant sur une victoire française avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Portugal vs France Pari 2 : Kylian Mbappé buteur @2.80 sur Winamax

La France manque de menace offensive au-delà de Kylian Mbappé. Marcus Thuram a récolté seulement 0,82 expected goals en 227 minutes de jeu. Antoine Griezmann joue souvent dans une position plus reculée en tant que meneur de jeu, et il n'a eu que 2,5 tirs par match jusqu'à présent à l'Euro 2024.

Mbappé a en moyenne cinq tirs par match à l'Euro 2024, ce qui est le plus élevé du tournoi. Parmi les joueurs ayant plus de 130 minutes de jeu, Kai Havertz est le seul à avoir un expected goals par 90 minutes plus élevé que Mbappé.

Bien que les Euros de Mbappé aient été perturbés par son nez cassé, il reste une menace constante et reste le principal atout offensif de la France dans le dernier tiers. Avec le Portugal attendu pour engager des joueurs vers l'avant, nous pensons que Mbappé aura suffisamment d'occasions de marquer pour faire la différence vendredi soir.

⭐ Gagnez 280€ en pariant sur Kylian Mbappé buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Portugal vs France Pari 3 : La France garde une cage inviolée @2.46 sur Betclic

La France a gardé sa cage inviolée lors de trois de ses quatre matchs à l'Euro 2024. Le Portugal n'a pas réussi à marquer pendant 210 minutes contre la Géorgie et la Slovénie. Oui, l'équipe de Martinez a sous-performé par rapport à ses expected goals, mais elle a été constamment inefficace dans le dernier tiers, en partie à cause du nombre d'attaques dirigées vers Ronaldo.

Deschamps a connu beaucoup de succès à ce niveau en priorisant la défense. Il a opté pour un milieu de terrain renforcé contre la Belgique avec N’Golo Kante, Aurelien Tchouameni et Adrien Rabiot dans un milieu à trois. Ils n'ont concédé que 3,1 expected goals en quatre matchs.

La manière dont la France s'est organisée en Allemagne cet été ne suggère pas que ce sera un match divertissant pour les neutres. Deschamps visera à étouffer une équipe portugaise bourrée de talents offensifs et espérera marquer un but grâce à l'habileté individuelle de Mbappé.

⭐ Gagnez 246€ en pariant sur le fait que la France garde sa cage inviolée avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !