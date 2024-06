Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour la France à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

France : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe D

Entraîneur : Didier Deschamps

Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe B

Meilleure performance : Vainqueurs (1984, 2000)

⭐ Tous nos pronostics et les meilleures cotes sur le match Autriche - France

Un triplé en finale de la Coupe du Monde n'a pas suffi à Kylian Mbappé pour finir dans l'équipe gagnante au Qatar il y a deux ans, mais cela a montré que le meilleur et plus grand joueur de France peut aborder n'importe quel tournoi national avec aisance. Il est le meilleur d'un groupe brillant, dirigé par Didier Deschamps sur le banc, signalant un sens de la continuité et de la structure rarement entourant l'équipe nationale française avant son arrivée.

Didier Deschamps, avec un brassard de capitaine bleu, blanc et rouge bien ajusté sur son bras gauche, a soulevé le dernier trophée du Championnat d'Europe de la France. Vingt-quatre ans plus tard, les Bleus entrent dans le tournoi en tant que deuxième nation au classement FIFA mondial, derrière les champions du monde argentins, et devant une Belgique (3e) et une Angleterre (4e) étrangement placées.

Alamy

Deuxième meilleur ? Ne le croyez pas

La plupart des bookmakers considèrent cette équipe française comme les deuxièmes favoris derrière l'équipe de Gareth Southgate, ce qui fera grimacer beaucoup en Angleterre.

Bien sûr, on considérerait la France comme une royauté européenne à l'Euro - une nation forte et habile, toujours proche des dernières étapes de la compétition ces dernières années. Mais, d'un point de vue de paris, ils ne sont pas très rentables sur les marchés 1X2. En fait, ils se classent 29e des 35 nations ayant participé au tournoi depuis 2000.

Cela est en partie dû au fait que la France est souvent très favorite dans de nombreux matchs, surtout en phase de groupes - une phase où ils n'ont pas toujours eu la vie facile. En 2008, les Pays-Bas et l'Italie ont fait un numéro sur eux, tandis que la Roumanie a tenu la France 0-0 lors du match d'ouverture. Un duo d'attaque composé de Karim Benzema et Nicolas Anelka n'a pas pu franchir leurs adversaires moins bien cotés ce soir-là au début de juin.

La France pas si appétissante

La France n'a remporté que 12 des 28 matchs en 90 minutes depuis le début de l'Euro 2000, faisant dix matchs nuls et perdant six. Parier sur une victoire française avec une mise plate depuis le début du millénaire aurait diminué votre portefeuille de -5,11 unités. Le nul, cependant, si vous aimez rester neutre lorsque les Français viennent en ville, a rapporté +7,64 unités et un ROI de 27,29%.

Historique des paris 1X2 de la France aux Euros

Euro Matchs Gagné FT Nul FT Perdu FT Gain P/L Nul P/L Perdu P/L ROI Gain % ROI Nul % ROI Perdu % 2000 6 3 2 1 0.09 0.64 -3.28 1.5% 10.7% -54.7% 2004 4 2 1 1 -0.50 -0.21 3.60 -12.5% -5.3% 90.0% 2008 3 0 1 2 -3.00 0.31 2.16 -100.0% 10.3% 72.0% 2012 4 1 1 2 -1.91 -1.00 3.03 -47.8% -25.0% 75.8% 2016 7 5 2 0 1.28 -1.12 -7.00 18.3% -16.0% -100.0% 2020 4 1 3 0 -1.07 9.02 -4.00 -26.8% 225.5% -100.0% TOTAL 28 12 10 6 -5.11 7.64 -5.49 -18.3% 27.3% -19.6%

Historique des paris over/under 2.5 de la France aux Euros

Euro Matchs Moy GF Moy GA Moy GT Over 2.5 Under 2.5 Over 2.5 P/L Under 2.5 P/L ROI Over 2.5 % ROI Under 2.5 % 2000 6 1.83 1.17 3.00 4 2 1.68 -2.16 28.0% -36.0% 2004 4 1.75 1.25 3.00 3 1 1.76 -2.08 44.0% -52.0% 2008 3 0.33 2.00 2.33 1 2 -0.51 0.34 -17.0% 11.3% 2012 4 0.75 1.25 2.00 0 4 -4.00 2.48 -100.0% 62.0% 2016 7 1.86 0.57 2.43 3 4 -0.31 -0.33 -4.4% -4.7% 2020 4 1.75 1.50 3.25 2 2 0.44 -0.10 11.0% -2.5% TOTAL 28 1.50 1.18 2.68 13 15 -0.94 -1.85 -3.4% -6.6%