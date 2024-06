Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour la Belgique à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Belgique : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe E

Entraîneur : Domenico Tedesco

Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe F

Meilleure performance : Finaliste (1980)

Que se passe-t-il lorsqu'une génération dorée perd de son éclat ? La performance de la Belgique lors de la Coupe du Monde 2022 suggère que ce n'est rien de positif. L'entraîneur Roberto Martinez a enfoncé le pays bas dans des profondeurs encore plus grandes au Qatar. Cette élimination en phase de groupes et la vague de retraites de joueurs qui a suivi ont marqué le début d'une nouvelle ère pour les Diables Rouges.

L'histoire dressera un tableau plus indulgent de la période de Martinez avec la Belgique. Ils ont passé trois années consécutives au sommet du classement mondial et ont subi des éliminations successives en fin de tournoi contre les éventuels vainqueurs.

Les résultats se sont dégradés après la défaite en quarts de finale de l'Euro 2020 contre l'Italie - la Belgique a subi plus de défaites lors des 20 derniers matchs de Martinez en charge que lors des 60 premiers - mais pendant longtemps, ils faisaient partie des meilleures équipes internationales du monde.

Alamy

Une génération dorée ?

Nos données le suggèrent. Depuis 2000, la Belgique est l'une des nations les plus performantes aux Championnats d'Europe par rapport aux attentes des bookmakers. Les parier avec une unité à chaque match sur le marché des handicaps asiatiques aurait rapporté un ROI de 20,0 % ou +2,6 unités. Cela est basé sur trois participations aux tournois et inclut une sortie plutôt décevante à l'Euro 2000 qui les a vus rentrer chez eux après la phase de groupes.

L'Euro 2020 a été leur meilleure performance des trois. Ils ont gagné la bataille du handicap asiatique dans quatre des cinq matchs pour un retour sur investissement de 62,6 %. C'était le ROI le plus élevé et le bénéfice total de toutes les nations participant à l'Euro 2020.

Parier sur les Diables Rouges à chaque match dans le marché 1X2 de ce tournoi aurait rapporté un bénéfice de +3,21 unités pour un ROI de 64,2 %. Les matchs ont tendance à aller d'un côté ou de l'autre. Ils n'ont pas fait de match nul à l'Euro depuis un match sans but contre l'Italie en 1980, ce qui pourrait être un à éviter.

Les buts sont généralement fréquents lorsqu'ils jouent dans cette compétition. Parier sur plus de 2,5 buts à chaque match que la Belgique a joué à l'Euro depuis 2000 aurait rapporté un bénéfice de +3,53 unités, le troisième plus élevé de toutes les nations.

Tirer un trait sur le Qatar

C'est une nouvelle équipe. L'ancien entraîneur du RB Leipzig, Domenico Tedesco, occupe le siège chaud et tente d'insuffler une nouvelle vie à l'équipe. Il n'a pas encore connu la défaite en tant qu'entraîneur de la Belgique. Ils ont remporté six victoires et fait deux matchs nuls en qualification, devançant l'Autriche d'un point en tête du groupe F.

Leur groupe E aux côtés de la Slovaquie, de la Roumanie et de l'Ukraine devrait les laisser tranquillement confiants. Terminer en tête du groupe et passer une équipe classée 3e en huitièmes de finale pourrait les amener à affronter la France en quarts. Ils sont disponibles à environ 2,00 pour atteindre ce stade, ce qui ne serait pas un mauvais retour pour cette nouvelle équipe.

Le trio de la Premier League, Amadou Onana, Jeremy Doku et Leandro Trossard, est devenu des figures clés. Arthur Theate, Wout Faes et Zeno Debast ont ajouté de la vitesse à une défense qu'Eden Hazard avait déclaré en 2022 "pas la plus rapide".

Deux ans plus tard, une partie de cette défense joue encore. Jan Vertonghen aura 37 ans lorsque le tournoi débutera, mais il a joué 90 minutes lors du récent match amical de la Belgique contre l'Angleterre à Wembley. Le défenseur du Standard de Liège est l'un des rares membres de cette génération dorée qui devrait figurer en Allemagne.

Après ce cauchemar devant le but à la Coupe du Monde 2022, Romelu Lukaku a trouvé le filet 15 fois en 10 apparitions pour son pays. En bonne condition physique, Kevin de Bruyne portera le brassard pour une équipe des Diables Rouges qui pourrait bénéficier de la réduction des attentes et d'un retour au statut de cheval noir perpétuel.

Historique des paris 1X2 de la Belgique aux Euros

Euro Matchs Gagné FT Nul FT Perdu FT Gain P/L Nul P/L Perdu P/L ROI Gain % ROI Nul % ROI Perdu % 2000 3 1 0 2 -0.73 -3.00 4.14 -24.3% -100.0% 138.0% 2004 Non qualifié - - - - - - - - - 2008 Non qualifié - - - - - - - - - 2012 Non qualifié - - - - - - - - - 2016 5 3 0 2 0.39 -5.00 2.82 7.8% -100.0% 56.4% 2020 5 4 0 1 3.21 -5.00 -2.67 64.2% -100.0% -53.4% TOTAL 13 8 0 5 2.87 -13.00 4.29 22.1% -100.0% 33.0%

Historique des paris over/under de la Belgique aux Euros

Euro Matchs Moy GF Moy GA Moy GT Over 2.5 Under 2.5 Over 2.5 P/L Under 2.5 P/L ROI Over 2.5 % ROI Under 2.5 % 2000 3 0.67 1.67 2.33 1 2 -1.08 0.84 -36.0% 28.0% 2004 Non qualifié - - - - - - - - - 2008 Non qualifié - - - - - - - - - 2012 Non qualifié - - - - - - - - - 2016 5 1.80 1.00 2.80 3 2 2.24 -1.83 44.8% -36.6% 2020 5 1.80 0.60 2.40 3 2 2.37 -1.38 47.4% -27.6% TOTAL 13 1.54 1.00 2.54 7 6 3.53 -2.37 27.2% -18.2%