Pronostic Espagne France - Euro 2024 09/07/2024 : La Roja gagne et Yamal buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Espagne France, comptant pour les 1/2 finale de l'Euro 2024, ce mardi à 21h.

Pronostic Espagne France : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne France : probabilités et cotes

Victoire de l'Espagne ⭐ avec des cotes de @2.65 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 37.7% pour les Espagnols de gagner.

pour les Espagnols de gagner. Lamine Yamal buteur ⭐ avec des cotes de @5.75 sur Winamax, indiquant une probabilité de 17.4% pour l'attaquant de 16 ans de marquer.

pour l'attaquant de 16 ans de marquer. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ avec des cotes de @1.72 sur Betclic, représentant une probabilité de 56.5% qu'une équipe au moins ne trouve pas le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ces deux nations arrivent en demi-finale, ayant brisé des cœurs lors du dernier tour. L'Espagne a ruiné les rêves du pays hôte en éliminant l'Allemagne presque à la dernière seconde des prolongations. Pendant ce temps, la victoire de la France aux tirs au but contre le Portugal signifiait presque certainement la dernière apparition de Cristiano Ronaldo dans un tournoi majeur et se terminait par une défaite.

Kylian Mbappé a été remplacé à la mi-temps des prolongations car il était tout simplement trop fatigué. Le capitaine français a du mal à jouer avec un masque facial pour protéger son nez cassé et a dû regarder depuis la touche alors que ses coéquipiers marquaient leurs cinq tirs lors de la séance de tirs au but contre le Portugal.

L'Espagne s'est ressaisie après avoir concédé un but égalisateur à la 89e minute contre l'Allemagne en quart de finale. Juste au moment où le match semblait destiné à une séance de tirs au but, le remplaçant Mikel Merino a stupéfié la foule en marquant de la tête contre Manuel Neuer à seulement 90 secondes de la fin.

Les effectifs probables pour Espagne France

La composition probable de l'Espagne en 4-3-3 :

Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián; Yamal, Olmo, Williams; Morata.

La composition probable de la France en 4-3-1-2 :

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann; Muani, Mbappé.

Le record de 100% de victoires de l'Espagne à l'Euro 2024 et une série de 10 victoires consécutives en compétitions ont pris fin après leur match nul 1-1 contre l'Allemagne. Néanmoins, ils ont réussi à faire le travail en prolongations avant de devoir recourir aux tirs au but et sont devenus seulement la troisième nation à le faire lors de leurs cinq premiers matchs du tournoi. La France a réalisé cet exploit en 1984 et l'Italie en 2020, et les deux ont ensuite remporté le trophée.

L'équipe de Luis de la Fuente a été l'une des plus impressionnantes de l'Euro 2024, affichant une attaque fluide et excitante pour devenir co-meilleure attaque, tout en étant solide en défense. Le superbe but de Florian Wirtz à la 89e minute en quart de finale a été le premier but marqué contre eux par un joueur adverse dans ce tournoi.

Les deux buts de l'Espagne à Stuttgart ont été marqués par des joueurs qui n'ont pas commencé le match, montrant leur profondeur de banc. Lamine Yamal a fourni une passe exquise pour le premier but, sa troisième passe décisive du tournoi à seulement 16 ans.

La France a peiné à se qualifier pour les demi-finales. Ils attendent toujours qu'un de leurs propres joueurs marque dans le jeu et semblaient presque attendre les tirs au but dès la première minute contre le Portugal.

Espagne vs France Pari 2 : Lamine Yamal buteur @ 5.75 sur Winamax

Nous avons déjà mentionné Lamine Yamal et ses trois passes décisives, ce qui est un record du tournoi. Ses performances électriques jusqu'à présent font de lui le grand favori pour remporter le titre de Meilleur Jeune du tournoi.

Le jeune barcelonais de 16 ans compte maintenant sept passes décisives en seulement 12 sélections, mais nous parions qu'il ajoutera à son total de deux buts pour l'Espagne ici. Il a trouvé le chemin des filets cinq fois lors de sa saison révélation pour Barcelone avant le Championnat d'Europe.

Yamal figure dans le top 10 des tentatives de tir dans le tournoi avec 13 tirs à son actif, dont six étaient cadrés. Seul Cristiano Ronaldo a eu plus d'efforts sans marquer et un total de buts attendus de 1,92 est également dans le top 10, montrant la quantité de chances qu'il a eues. Il est trop talentueux pour laisser passer ces opportunités.

Espagne vs France Pari 3 : Les deux équipes ne marquent pas @ 1.72 sur Betclic

Comme on pouvait s'y attendre avec plus d'enjeu dans les matchs, il y a eu moins de buts au fur et à mesure que la compétition avançait. La première phase de matchs a vu 34 buts avec une moyenne de 2,83 par match. À la fin de la phase de groupes, cette moyenne est tombée à 2,25, un nombre reproduit en huitièmes de finale avec seulement 1,75 but par match en temps normal lors des quarts de finale.

Au total, nous avons vu les deux équipes marquer dans 26 des 48 matchs disputés jusqu'à présent à l'Euro 2024, soit 54%. Cependant, nous avons ici deux défenses solides et une attaque inefficace, ce qui rend le pari "Non" sur les deux équipes qui marquent un bon choix.

L'Espagne a gardé sa cage inviolée lors de ses trois matchs de groupe, ne concédant qu'un but contre la Géorgie en 8e de finale, tout en ne leur permettant que quatre tirs. Florian Wirtz est le seul adversaire à avoir marqué contre eux jusqu'à présent. Un seul des cinq matchs de la France a vu les deux équipes marquer et les deux buts contre la Pologne sont venus de penalties. Kylian Mbappé a marqué le sien, avec deux buts contre leur camp pour la France, ce qui compléte leur total de trois pour le tournoi. Seules deux des huit dernières rencontres entre ces deux nations ont vu les deux équipes marquer.

