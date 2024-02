Zidane recalé par le Bayern Munich, la raison

Associé au Bayern Munich, Zinedine Zidane n’entraînera pas le club bavarois.

Le Bayern Munich est en quête d’un entraîneur après l’annonce de départ de Thomas Tuchel la semaine écoulée. Mais le club bavarois ne veut pas faire signer n’importe quel entraîneur. Le nom de Zinedine Zidane y étant associé, le club champion d’Allemagne vient de recaler le technicien français par ses critères.

Zizou cité proche du Bayern Munich

A la fin de la saison en cours, trois géants clubs du vieux se lanceront dans la recherche d’un entraîneur. Il s’agit entre autres du FC Barcelone, qui va être orphelin de Xavi Hernandez, de Liverpool qui perdre Jürgen Klopp et le Bayern Munich, qui se retrouvera sans Thomas Tuchel. Le dernier club, après avoir limogé le technicien allemand, s’est déjà alors lancé dans la recherche d’un nouvel entraîneur.

En effet, plusieurs noms sont associé au club champion d’Allemagne, dont Xabi Alonso, Unai Emery, ou encore Jürgen Klopp. Aussi, le nom de Zinedine Zidane est aussi associé au Bayern Munich. Une rumeur validée par l’ami et ancien coéquipier de Zizou en Equipe de France, Christophe Dugarry. Mais l’ancien coach du Real Madrid ne devrait pas y signer, selon les exigences de l’actuel 2e de la Bundesliga.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Les critères du Bayern recalent Zizou

Zinedine Zidane, qui veut retrouver un club, et est favorable en entraîner en Serie A italienne, part avec un certain désavantage dans les critères donnés par les dirigeants du Bayern Munich pour succéder à Thomas Tuchel l’été prochain. Lors de son intronisation comme nouveau directeur sportif du club ce mardi 27 février 2024, Max Eberl a émis comme préférence un technicien sachant se faire comprendre du plus grand nombre. Toutefois, le nouveau Directeur sportif n’écarte aucune candidature. Pour lui, le prochain entraîneur du club devra savoir s’exprimer dans deux langues, notamment soit en allemand soit en anglais.

Getty

« Bien sûr, il (le nouvel entraîneur, Ndlr) doit parler une langue que nous parlons tous - donc ce doit être l'allemand ou l'anglais. Le français est un peu plus "léger" pour moi. C'est aussi un critère, mais pas un critère d'exclusion. Par conséquent, je ne veux pas limiter mes choix. Il y a des candidats, il y a de très bons entraîneurs. Le Bayern Munich est une excellente adresse. Assembler ce puzzle - entraîneur, club, philosophie, joueurs - telle est la tâche des prochains mois », a déclaré Max Eberl.

Zizou n'étant pas aussi fort dans les deux langues susmentionnées, part donc en désavantage pour entraîner le Bayern Munich. Ancien sélectionneur de l'Allemagne, Joachim Löw, a, quant à lui, refusé de coacher les champions d'Allemagne en titre.