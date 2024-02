Zinedine Zidane lâche une bombe sur son avenir

Zinedine Zidane vient d’annoncer son retour sur les bancs de touche. Le Français va retrouver prochainement une formation.

Le retour de Zinedine Zidane sur un banc de touche est très attendu par les férus du cuir rond. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, le champion du monde 1998 n’a plus entraîné un club de football depuis. Mais le technicien français pourrait sortir du chômage très bientôt.

Zizou veut retrouver un banc

Bien que son nom soit souvent lié à des grosses écuries européennes, l’ancien milieu de terrain de la Vieille Dame n’a pas tranché pour son avenir. Triple vainqueur de Ligue des champions avec le Real Madrid en tant que coach, l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France qui n’a pas connu une grande réussite lors de son deuxième passage à la Maison Blanche, veut retrouver un nouveau club.

Si le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille le veulent en Ligue 1 française, c’est Manchester United, qui a songé à l’ancien Bleu pour remplacer Erik ten Hag en Premier League. Le Bayern est aussi associé à Zizou pour remplacer Tuchel, qui part en fin de saison. L’Algérie dont il est originaire lui a dressé le tapis rouge après la démission de Djamel Belmadi après la déroute à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Mais Zizou a refusé l'offre.

L'article continue ci-dessous

GettyImage

Se confiant au micro de beIN Sports il y a quelques semaines, sur son avenir en tant qu’entraîneur, le technicien français avait assuré avoir toujours envie d'entraîner. Mais Zidane n’a pas voulu donner plus d'indications sur le timing qu'il compte suivre. « C’est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c’est tout. Mais l’objectif c’est de revenir », avait-il déclaré.

Zizou veut entraîner en Italie

Dans le cadre de la présentation d’un documentaire sur Marcello Lippi, son ancien entraîneur à la Juventus Turin (1996 à 1999, année de départ de Lippi), Zinedine Zidane a confié vouloir retrouver un poste. Mais l’ancien joueur et ex-entraîneur du Real Madrid ne ferme pas la porte à une aventure en Italie en tant que coach.

Getty Images

« Marcello Lippi est celui qui m'a fait venir à la Juventus, le premier qui a cru en moi et qui m'a laissé jouer. Ce n'était pas facile pour lui, je venais de France (des Girondins de Bordeaux, Ndlr), tout était différent, mais Lippi m'a fait devenir ce que je suis devenu plus tard. Il voulait que je reste quand les choses allaient mal au début. Nous avons aussi gagné et fait de bonnes choses », a témoigné Zizou sur Sky Sport Italia.

A propos de son retour sur un banc, notamment en Italie, Zidane reste ouvert. « Un jour en Italie? Pourquoi pas ? Tout peut arriver, en ce moment je fais autre chose mais je suis sûr que je serai de retour sur le banc, j'aimerais bien », a répondu le Ballon d’or 1998.