Un grand club européen rêve de Zinedine Zidane

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est dans le viseur d’un grand club européen.

Zinedine Zidane est toujours au chômage. Depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, l’ancien international français n’a plus officié dans un autre club. Mais ce ne sont pas les prétendants qui ont manqué à l’ancien capitaine de l’Equipe de France. Zinedine Zidane est d’ailleurs courtisé par un nouveau club, et pas des moindres, depuis quelques heures.

Toujours pas de nouveau challenge pour Zidane

Après un deuxième passage au Real Madrid entre 2019 et 2021 en tant qu’entraineur, Zinedine Zidane quittait le club au terme d’une dernière saison où il n’aura remporté aucun titre. Remplacé depuis par Carlo Ancelotti, le Français a été associé à un retour au club madrilène l’été prochain. Mais le technicien italien a prolongé récemment son contrat jusqu’en 2026 fermant ainsi la porte à un troisième passage de Zizou sur le banc du Real Madrid.

Bien avant ça, Zinedine Zidane avait fait de l’Equipe de France son rêve mais Didier Deschamps ne quittera pas son poste avant le Mondial 2026 au moins. En plus de ces deux options, le Ballon d’Or 1998 a été lié à des clubs comme l’Olympique de Marseille, la Juventus, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain. Mais Zizou n’a donné suite à aucune de ces pistes à l’instar de celle de l’Algérie qui l’a sondé après le départ de Djamel Belmadi.

Zinedine Zidane pour remplacer Tuchel au Bayern Munich ?

Il y a quelques jours, Zinedine Zidane confiait qu’il avait toujours envie de revenir sur le banc. Et si les portes du Real Madrid et de l’Equipe de France lui sont fermées pour le moment, le technicien français pourrait rebondir dans un autre grand club européen. En effet, l’ancien joueur de Girondins de Bordeaux est dans le viseur du Bayern Munich. Selon les informations du Corriere dello sport, le club bavarois penserait à Zizou pour remplacer Thomas Tuchel.

Arrivé la saison dernière après le limogeage de Julian Nagelsmann, le technicien allemand a remporté le titre de Bundesliga de justesse à la dernière journée. Sous sa houlette cette saison, le Bayern Munich (2e, 50pts) est décroché de la course au titre avec huit points de retard sur le Bayer Leverkusen (1er, 58pts). En plus de cela, le club bavarois est éliminé de la Coupe d’Allemagne et s’est même incliné en 8es de finale aller de la Ligue des Champions face à la Lazio Rome mercredi dernier. Un bilan qui met Thomas Tuchel sur un siège éjectable encore plus maintenant que le Bayern Munich pense à Zinedine Zidane.