Officiel : Klopp quitte Liverpool

Jurgen Klopp a annoncé, dans une révélation fracassante à Anfield, qu'il quitterait son poste d'entraîneur de Liverpool à la fin de la saison.

Le tacticien allemand a pris les rênes des Reds en octobre 2015, lorsqu'il a été nommé pour succéder à Brendan Rodgers. Il a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la Carabao Cup, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA pendant son séjour sur les bords de la Mersey.

L'article continue ci-dessous

Klopp a révélé qu'il quitterait son poste à la fin de la saison 2023-24, déclarant au site officiel de Liverpool : "Je peux comprendre que ce soit un choc pour beaucoup de gens à ce moment-là, quand on l'apprend pour la première fois : "Je peux comprendre que ce soit un choc pour beaucoup de gens en ce moment, quand vous l'entendez pour la première fois, mais évidemment je peux l'expliquer - ou du moins essayer de l'expliquer. J'aime absolument tout de ce club, j'aime tout de la ville, j'aime tout de nos supporters, j'aime l'équipe, j'aime le personnel. J'aime tout. Mais le fait que je prenne encore cette décision vous montre que je suis convaincu que c'est celle que je dois prendre.

"C'est que je suis, comment dire, à court d'énergie. Je n'ai aucun problème maintenant, évidemment, je le savais déjà depuis plus longtemps que je devrais l'annoncer à un moment donné, mais je suis absolument bien maintenant. Je sais que je ne peux pas faire ce travail encore et encore et encore et encore. Après les années que nous avons passées ensemble, après tout le temps que nous avons passé ensemble et après toutes les choses que nous avons traversées ensemble, le respect et l'amour pour vous ont grandi et le moins que je vous doive, c'est la vérité - et c'est la vérité".

Le contrat de Klopp devait courir jusqu'à l'été 2026, mais il a ajouté qu'il avait informé les Reds de sa décision de partir : "J'ai informé le club dès le mois de novembre. Je dois expliquer un peu que le travail que je fais est peut-être vu de l'extérieur, je suis sur la ligne de touche et dans les séances d'entraînement, mais la majorité des choses se passent autour de ce genre de choses. Cela signifie qu'une saison commence et que vous planifiez déjà la saison suivante. Lorsque nous étions assis ensemble et que nous parlions des recrutements potentiels, du prochain stage d'été et de la possibilité d'aller où que ce soit, l'idée m'est venue de ne plus être sûr d'être ici à ce moment-là, ce qui m'a surpris moi-même. J'ai évidemment commencé à y penser.

Cela n'a pas commencé [à ce moment-là], mais la saison dernière a été très difficile et il y a eu des moments où, dans d'autres clubs, la décision aurait été de dire : "Allez, merci beaucoup pour tout, mais nous devrions peut-être nous séparer ici, ou mettre fin à cette saison". Ce n'est pas ce qui s'est passé ici, évidemment. Pour moi, il était super, super, super important que je puisse aider à remettre cette équipe sur les rails. Je ne pensais qu'à ça. Quand j'ai compris assez vite que c'était une très bonne équipe avec un énorme potentiel, une super classe d'âge, de super personnages et tout ça, j'ai pu recommencer à penser à moi et c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que je veux [faire], c'est juste ce que je pense être juste à 100 %.

Klopp a dirigé plus de 460 matches en tant qu'entraîneur de Liverpool et affiche un taux de réussite de 60,7 %. Il est assuré de figurer aux côtés de Bill Shankly et Bob Paisley parmi les grands managers d'Anfield et pourrait quitter le club avec davantage de médailles à son nom, car la promotion 2024 de Liverpool reste en course pour les titres de Premier League, Carabao Cup, FA Cup et Europa League.