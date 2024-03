Vidéo : Agacé, Jürgen Klopp insulte et quitte une interview

L’entraîneur de Liverpool est très en colère. Jürgen Klopp insulte un journaliste et quitte l’interview en plein direct.

Jürgen Klopp a perdu les pédales après la défaite contre Manchester United (4-3), dimanche, en quarts de finale de la FA Cup. Emballé par cette élimination, le technicien allemand n’a pas pu contrôler sa colère face à une question d’un journaliste après la défaite.

Pas de quadruplé pour Liverpool

Old Trafford a servi de cadre, dimanche, au choc entre Manchester United et Liverpool dans le cadre des quarts de finale de la FA Cup. Alors que les deux équipes étaient à égalité jusqu’à la fin des prolongations (3-3), Liverpool a fléchi en toute fin de partie en concédant un but à la toute dernière minute (120+1e). Ainsi, les Reds s’étaient inclinés devant les Red Devils (4-3) alors qu’ils avaient mené deux fois au score pendant le match.

Avec cette élimination de la FA Cup, Jürgen fait ses adieux à ses chances de remporter un probable quadruplé avec Liverpool pour sa dernière année, lui qui quitte la tête de l’équipe en fin de saison. Vainqueurs de la League Cup face à Chelsea (0-1), les Reds rêvaient de remporter en plus la Ligue Europa, la Premier League et la FA Cup. Malheureusement pour Klopp et ses poulains qui sont désormais concentrés sur les trois compétitions pour lesquelles ils sont encore en course.

« Question idiote », Klopp perd son sang-froid

Présent au micro de la télévision norvégienne après la défaite, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund n’a pas pu contrôler sa colère. Interrogé sur la baisse d'intensité de son équipe dans la prolongation, Klopp s'est emporté. « C'est une question un peu idiote. Si vous nous observez souvent, vous pouvez nous demander les autres fois pourquoi nous avons autant d'énergie. Je ne sais pas combien de matches nous avons joués récemment et combien Manchester United en a joué. C'est du sport », a d'abord lancé Klopp au journaliste, « déçu » de la question de ce dernier.

Relancé par l’homme de médias, qui voulait savoir si cette défaite est intervenue en raison de l’accumulation des matchs, le technicien allemand s’est montré un peu plus violant. « Vous ne pensez pas cela. Je vous en prie! Vous n'êtes manifestement pas en grande forme et je n'ai aucun état d'âme pour vous », a ajouté l’entraîneur de 56 ans, tout furieux, avant de brusquement quitter le champ de la caméra.