Manchester United met fin au rêve de quadruplé de Liverpool

Au bout d'un match complètement fou, Manchester United a réussi à renverser Liverpool en quarts de finale de la FA Cup (4-3 a.p).

Pour la dernière saison de Jurgen Klopp, Liverpool aurait bien aimé aller chercher un quadruplé historique. Ça ne sera pas le cas. Les Reds ont baissé pavillon en Cup en s'inclinant face à leur rival honni, Manchester United. Une défaite concédée en toute fin de prolongation alors qu'ils avaient mené au score à deux reprises dans cette partie.

Manchester United n'a jamais lâché

A la mi-temps de la prolongation, Liverpool était devant à la marque suite à un joli but signé Harvey Elliott. Mais, les Mancuniens ont trouvé les ressources pour se relancer, comme ils l'avaient déjà fait dans le temps reglémentaire. Marcus Rashford a porté le score à 3-3 à la 112e avant que le jeune Amad Diallo ne signe le but de la qualification à la 112e.

Comme lors de leur dernière visite à Old Trafford (en aout 2022), les Reds ont donc fini par s'incliner. Et on ne pourra pas dire que c'était immérité, car United a signé un match exceptionnel, avec de la combativité et de la résilience à toutes épreuves. Scott McTominay a montré la voie à suivre à United dès la 10e minute. L’Ecossais avait profité d’une frappe d’Alejandro Garnacho repoussée par Caiomhin Kelleher pour débloquer la situation en faveur des siens.

Getty Images

United était bien parti à ce moment-là pour créer la sensation. Mais, il a connu un relâchement et en a été puni. Les locaux ont été incapables de résister au réveil de leurs opposants.

L’égalisation des Reds est arrivée dès la demi-heure du jeu et a été l’œuvre d’Alexis MacAllister. Déjà buteur contre City la semaine dernière, le champion de France a récidivé d’une frappe rasante à l’entrée de la surface.

Salah punit de nouveau MU

A 1-1, la confiance a changé de camp et Liverpool en a profité pour enfoncer le clou. C’est Mohamed Salah qui a fait mouche face à sa victime préférée (45e). Après une claquette d’André Onana sur un tir de Darwin Nunez, l’Egyptien a scoré de près et porté à 13 son nombre de buts inscrits lors des 10 derniers matches contre MU. Il est aussi devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de quatre rencontres de suite à Old Trafford.

Au retour des vestiaires, Liverpool a continué à dominer. Pas assez clinques devant, les visiteurs n’ont cependant pas réussi à se mettre à l’abri. Nunez a notamment raté la balle de break en butant sur Onana (63e). Un manque d'efficacité que les Reds ont regretté quand à la 87e Antony est venu égaliser inextremis pour MU. Cela faisait 2-2 et cela aurait pu faire 3-2 pour United juste avant le gong si Marcus Rashford n'avait pas raté son face à face avec Kelleher.

Finalement, les Mancuniens ont quand même réussi à remporter la mise. Au bout d'un scénario épique et d'un match légendaire, ils ont réussi à dompter leur rivaux. Un succès et une qualification qui pourraient bien permettre à Erik Ten Hag de garder son poste de manager à la fin de la saison. Surtout s'il arrive à mener son équipe vers la gloire dans cette compétition.