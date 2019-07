Barça - Une nouvelle fois, Josep Bartomeu affirme que "Dembélé est meilleur que Neymar" !

Interrogé sur le feuilleton Neymar, le président du FC Barcelone a encensé l'ailier français et a encore envoyé une pique au Brésilien.

Les socios du , comme ceux du , ont certainement une question en tête : à quoi joue Josep Maria Bartomeu ?

Le président du Barça était présent en conférence de presse ce vendredi pour la présentation de la recrue Frenkie de Jong, et il a encore tenu des propos ambigus au sujet de Neymar, alors que le Brésilien est au coeur d'un feuilleton XXL. "On sait que Neymar veut quitter le PSG. Mais on est aussi conscient que Paris n'est pas vendeur. Donc il n'y a pas de dicussion possible", a-t-il commencé par dire, sans dévier de la version tenue jusqu'à présent dans les hautes instances du Barça.

Mais le président du club catalan a ensuite précisé sa pensée, et elle ne laisse pas transparaitre une grande estime pour Neymar, deux ans après le départ de la star sur fond de conflit. Et comme il y a quelques mois, son alibi avait un nom : Ousmane Dembélé.

L'article continue ci-dessous

Le dirigeant s'est encore montré très élogieux au sujet du jeune international français. "Dembélé est jeune, talentueux, différent des autres joueurs actuels. Je l'aime beaucoup tel qu'il est. Je le considère comme une des figures du football actuel et je le considère comme meilleur que Neymar !".

Ce n'est pas la première fois que Bartomeu dresse cette comparaison entre l'actuel et l'ancien numéro 11 du Barça. Il y a trois mois, déjà, le président de Barcelone avait effectué une sortie similaire."Un retour de Neymar est-il possible ? Je ne dirai pas oui ou non. Je dis qu'avec son argent, le Barça a fait un pari sportif. Ousmane Dembélé est-il meilleur que Neymar ? Pour moi, il est meilleur que Neymar, il est du Barça et il est meilleur que lui. Neymar est un joueur du PSG et avec l'argent que nous avons obtenu pour lui, nous avons fait deux paris, Ousmane Dembélé et Coutinho. C'est le pari du Barça. Ce que le PSG ou le vont faire, nous ne le savons pas. Nous connaissons les paris que nous avons faits. Nous essayons de construire un Barça pour l’avenir", avait-il lâché.