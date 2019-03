FC Barcelone : "Ousmane Dembélé est meilleur que Neymar" selon le président Bartomeu

Le président du FC Barcelone a encensé l'ailier français. Il a évoqué l'arrivée de Frenkie De Jong et le possible transfert de Matthijs de Ligt.

Au lendemain du succès de l'Ajax Amsterdam face au Real Madrid, le sourire est bien évidemment de mise du côté du FC Barcelone. D'autant plus que les Blaugrana ont dû se réjouir de la performance de Frenkie De Jong face au rival madrilène. Invité à prendre la parole sur la radio Cadena SER Catalunya, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a évoqué plusieurs sujets dont l'élimination du Real Madrid, mais il a aussi évoqué son effectif et a encensé Ousmane Dembélé en envoyant au passage un tacle à Neymar.

"Un retour de Neymar est-il possible ? Je ne dirai pas oui ou non. Je dis qu'avec son argent, le Barça a fait un pari sportif. Ousmane Dembélé est-il meilleur que Neymar ? Pour moi, il est meilleur que Neymar, il est du Barça et il est meilleur que lui. Neymar un joueur du PSG et avec l'argent que nous avons obtenu pour lui, nous avons fait deux paris, Ousmane Dembélé et Coutinho. C'est le pari du Barça. Ce que le PSG ou le Real Madrid vont faire, nous ne le savons pas. Nous connaissons les paris que nous avons faits. Nous essayons de construire un Barça pour l’avenir", a admis Bartomeu.

"De Ligt ? C'est un dossier sur la table"

Le président du FC Barcelone n'a pas voulu jubiler de l'élimination du Real Madrid et préfère se concentrer sur le succès du Barça : "Un rival en moins ? Le monde du sport est très difficile. Plus qu'une semaine noire, il faudrait valoriser nos succès depuis 2004. Je parlerais du succès du Barça, pas des malheurs des rivaux. Faire le triplé ? Vous devez jouer et il reste encore plusieurs mois. Et beaucoup de matches. Mais l'objectif est celui-ci".

Le président du Barça est heureux pour De Jong : "Frenkie est un joueur du Barça, il le rejoindra en juillet et, en tant que culés, nous voulions que Frenkie gagne. On parle. L'un des objectifs que vous avez en tant que joueur du Barça est de gagner à Madrid et c'est comme ça. Je ne pense pas qu'il me demande une augmentation de contrat. Les joueurs sont ambitieux et veulent bien faire. Je suis très heureux pour lui car, en tant que joueur, il avait pour objectif d'éliminer Madrid. Hier, j'ai parlé avec son agent (Ali Dursun). Il a eu Frenkie et je l'ai félicité, évidemment. Frenkie doit bien terminer cette étape à Ajax et pense avoir de nombreux défis au Barça".

Il n'exclut pas une arrivée de Matthijs de Ligt : "De Ligt ? C’est une autre question à débattre à partir de mars. Dans le cas de De Jong, nous allons de l'avant, mais en mars, nous planifierons la prochaine saison. C'est sûrement sur la table pour le mois de mars et avril. Nous irons parler. Tous ceux qui sont de bons joueurs, nous parlons toujours lors des réunions techniques mais le Barça a des joueurs très importants dans la première équipe. Mais quand il y a du talent à l'extérieur, il faut le voir".