PSG - Josep Maria Bartomeu : "Neymar veut revenir au FC Barcelone"

En marge d'une conférence de presse, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, a confirmé les envies de départ de Neymar, la star du PSG.

Au départ, ce n'était qu'une simple rumeur. Puis celle-ci n'a cessé de grossir. Désormais, c'est assurément devenu l'un des tubes de l'été. Vous l'avez compris, c'est bien entendu des envies de départ du Brésilien Neymar dont il est question.

Depuis la volonté affichée du président du de remettre de l'ordre chez le Champion de et la nouvelle blessure du joueur de la Seleçao, il ne se passe plus un jour sans qu'un nouvel élément ne vienne s'ajouter à la longue liste d'indices laissant penser qu'en effet, il se trame quelque chose autour de l'ancien joueur du .

Bartomeu : "On sait que Neymar veut quitter le PSG"

"Ce qui est correct, c'est de dire que Neymar veut revenir au FC Barcelone mais je ne suis pas d'accord sur l'information de dire que le FC Barcelone s'inquiète de la signature de Neymar, ce transfert n'est pas sur la table, il n'y a pas eu de contact", avait notamment confirmé Jordi Cardoner, le vice-président du FC Barcelone, lors d'une conférence de presse tenue le 27 juin dernier, confirmant la volonté du Brésilien de s'en aller.

Des propos semblables à ceux prononcés par Josep Maria Bartomeu, quant à lui président du Champion d' , ce vendredi, lors d'une nouvelle conférence de presse, improvisée cette fois-ci. "On sait que Neymar veut quitter le PSG. Mais on est aussi conscient que Paris n'est pas vendeur. Donc il n'y a pas de dicussion possible", a confié le dirigeant catalan, laissant planer un énième doute sur l'avenir de joueur arrivé au PSG en 2017. Rappelons toutefois que le président barcelonais est un habitué de ce genre de pratique, censée permettre à son club de négocier plus sereinement.