Mercato PSG - Toutes les infos et rumeurs de transferts en direct

Dans un entretien fourni au site du PSG, Di Maria a rendu hommage à son coach.

Getty

"Ma relation avec Tuchel ? On est toujours heureux quand on joue, c’est évident. J’ai été sincère avec lui depuis le premier jour. Il est venu me parler avant la Coupe du Monde. Je lui avais alors dit que ma place n’était pas ici, parce qu’il y avait Kylian (Mbappé), Neymar et Edi (Cavani), et que cela allait donc être compliqué. Il m’a répondu qu’il comptait sur moi, que j’étais un joueur qu’il adorait et qu’il voulait que je reste ici. C’est pourquoi j’ai changé d’avis, et pourquoi je suis revenu avec l’envie de réussir, de montrer que je pouvais jouer dans cette équipe. Je pense que je l’ai montré tout au long de l’année. Je lui ai rendu la confiance qu’il m’avait donné depuis le début", a estimé El Fideo.