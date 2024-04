Un cador européen insiste pour Zinedine Zidane

Un grand club européen s’intéresse fortement à Zinedine Zidane pour la saison prochaine.

Les images de Zinedine Zidane sur un banc de touche ou dans la zone technique ne sont plus que des souvenirs. Depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, le Ballon d’Or 1998 n’a plus retrouvé un banc de touche. Désireux d'entrainer l’Equipe de France ou même de retourner au Real Madrid, Zizou a vu les deux portes lui être fermées avec les prolongations respectives de Didier Deschamps et de Carlo Ancelotti. Cependant, le champion du monde 1998 pourrait retrouver bientôt le banc d’un cador européen qui insiste pour le signer la saison prochaine.

Le terrain manque à Zinedine Zidane

Après son deuxième passage sur le banc du Real Madrid marqué par un sacre en Liga (2020), Zinedine Zidane n’a plus entrainé un autre club jusqu’à présent. Encore loin de retrouver le banc de l’Equipe de France ou du club madrilènes à nouveau, l’ex-international français est associé à plusieurs écuries ces derniers mois. Zinedine Zidane a notamment été ciblé par des clubs comme Manchester United, la Juventus ou encore l’Algérie après le départ de Djamel Belmadi.

Mais le technicien français n’a donné de suite favorable à aucune de ces offres. Pourtant, il a toujours envie de retrouver du service. « Entraîner un jour en Italie ? Pourquoi pas, tout peut arriver, mais pour l'instant, je fais autre chose. Après, je suis sûr que je reviendrai sur un banc de touche un jour, j'aimerais redevenir entraîneur », déclarait-il y a quelques semaines.

Le Bayern Munich veut discuter avec Zidane

Il est probable que Zinedine Zidane retrouve un banc de touche dans quelques semaines. La légende du Real Madrid et de l’Equipe de France est en effet sur les tablettes du Bayern Munich. Le club bavarois est à la recherche d’un nouvel entraineur après que Thomas Tuchel a annoncé son départ pour la fin de saison.

Plusieurs techniciens à l’image de Hansi Flick, Julian Nagelsmann ou encore José Mourinho ont été associés au Bayern ces dernières semaines. Mais c’est finalement avec l’entourage de Zinedine Zidane que le club serait entré en à en croire Marca. Le journal espagnol précise même que le Bayern Munich aurait fait de ‘’Zizou’’, sa priorité.