Algérie : Zinedine Zidane répond officiellement à la FAF

La Fédération algérienne de football sait désormais à quoi s’en tenir pour le poste du nouveau sélectionneur. Zizou a répondu à la FAF.

Eliminée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroule en Côte d’Ivoire depuis le 13 janvier dernier, l’Algérie s’est retrouvée sans un sélectionneur principal. Ceci après la démission de Djamel Belmadi, qui attend une fortune pour quitter l’Algérie.

Zizou approché par la FAF

Après être accrochée lors des deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie, qui était très attendue pour battre la Mauritanie en dernière journée, n’avait pas réussi à sa mission. Les Fennecs ont été surpris par les Mourabitounes (1-0) lors de l’ultime journée de la phase de groupes. Ainsi, les Verts ont quitté la compétition par la petite porte après avoir été sur le toit de l’Afrique en 2019.

Dans la foulée, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a annoncé sa démission. Suite à cela, la Fédération algérienne de football (FAF) a songé à Patrice Beaumelle et Hervé Renard pour le remplacer. Aussi, Zinedine Zidane, originaire de l’Algérie, a été aussi approché par la FAF pour prendre la succession de Belmadi.

Zidane répond officiellement à l'intérêt de la FAF

Parti du Real Madrid depuis plus de deux ans et demi, le Ballon d’Or et champion du monde 1998 reste libre de tout contrat. Bien qu’il ait été associé à plusieurs écuries européennes, Zizou reste serein, et n’a pas encore tranché pour son avenir. S’il a été approché par la Fédération de la terre de ses aïeux, l’ancien milieu de terrain des Bleus vient de donner sa réponse à la FAF.

A en croire les informations de RMC Sport, des représentants de la Fédération algérienne ont rencontré l’agent de Zinedine Zidane, Alain Migliaccio, dimanche, pour lui proposer le poste de sélectionneur des Fennecs. Mais bien que certains membres de sa famille aient été séduits par cette idée, le champion du monde 1998 a poliment refusé de relever ce défi.

Par ailleurs, le média indique que le profil de Julen Lopetegui, ancien sélectionneur de l’Espagne plaît aux dirigeants du cuir rond algérien, qui souhaiteraient lui proposer un contrat. L’ancien coach du Real Madrid et du FC Séville est libre depuis son départ Wolverhampton.