Séville : Ça commence mal pour Sergio Ramos

Alors qu’il a fait son retour aux sources après avoir refusé le pont d’Or ailleurs, Sergio Ramos se sent déjà mal à l’aise à Séville.

Ça commence déjà mal pour la nouvelle recrue estivale du FC Séville. Parti libre du Paris Saint-Germain cet été après la fin de son contrat de deux ans, l’ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos a préféré un retour au FC Séville à d’autres offres plus séduisantes venues de la Turquie et de l’Arabie Saoudite.

Retour contrarié de Sergio Ramos à Séville

Parti librement du Paris Saint-Germain cet été, l’international défenseur central espagnol (180 sélections, 23 buts) a fini par trouver un preneur. Recalé par plusieurs cadors en raison de ses exigences salariales, l’ancien capitaine du Real Madrid, qui n’a quand-même pas manqué d’offres séduisantes, a jugé bon de faire son come-back au FC Séville où tout a commencé. En effet, le défenseur central de 37 ans a paraphé un bail d’une saison, notamment jusqu’à l’été 2024.

Mais Ramos ne fait pas l’unanimité dans son nouveau club. Contrairement aux dirigeants du club espagnol, les Biris, groupe ultras du FC Séville, quant à eux, ont regretté la signature de Sergio Ramos. Ces derniers n’ont pas oublié les conditions dans lesquelles le joueur a quitté le club il y a 18 ans de cela. Ce qu’ils peinent à digérer. En effet, ils estiment manifester leur mécontentement pour se faire entendre. Dans un communiqué, les ultras promettent une manifestation pacifique.

L'article continue ci-dessous

"En tant que groupe ultra du Séville FC depuis près de 50 ans, nous souhaitons exprimer notre rejet de ceux qui ont proposé cette signature. Nous ne sommes pas motivés par la haine ou le ressentiment, mais par l'amour et la fierté pour notre club, son histoire et ses supporters (…)Nous pensons que la simple proposition de cette signature représentait déjà un manque de respect pour les valeurs qui ont fait notre grandeur, pour les symboles et les légendes qui ont défendu notre blason, et pour les milliers de sévillistes qui ont subi le mépris de ce joueur dans le passé", ont-ils lancé dans le communiqué.

« Cette signature profite davantage aux intérêts des managers »

Ne digérant pas la signature de Sergio Ramos, les ultras accusent la direction du FC Séville de s’éloigner des valeurs du club. A les en croire, la signature de l’ancien parisien ne profite qu’aux dirigeants du club et non au club.

"Nous pensons que cette signature profite davantage aux intérêts des managers qui ne comprennent ni ce qui fait la grandeur du FC Séville et qui ne veillent que sur leurs intérêts personnels et/ou économiques. Nous ne sommes pas leur chœur et nous serons toujours aux côtés du Séville FC mais pas de ceux qui le souillent par leurs décisions. Nous pensons que le sévillismo doit avoir de la mémoire et de la fierté, analyser la situation et tirer chacun ses propres conclusions. En tant que groupe, nous sommes très clairs à ce sujet et même si nous savons que nous sommes chaque jour de moins en moins nombreux à donner la priorité à nos valeurs plutôt qu’à l’économie, c'est quelque chose qui ne se négocie pas pour Biris Norte", ont ajouté.

"Nous tenons à préciser que, contrairement à ce que beaucoup ont déclaré, à Biris Norte, nous ne procéderons pas à des actes tels que des grèves d'encouragement ou des insultes à l'encontre d'un joueur pendant les matchs. Cependant, nous ne pouvons et ne devons pas montrer notre soutien à tout acte qui viole les principes et la dignité du Séville FC", concluent les ultras de Séville.