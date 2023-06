Sergio Ramos quitte le PSG

Le PSG vient de faire savoir que le contrat de Sergio Ramos au PSG ne sera pas renouvelé.

Sergio Ramos ne prolongera pas son contrat avec le PSG. L’arrière espagnol a un bail avec l’équipe de la capitale qui expire cet été et ses dirigeants ont fait le choix de ne pas le conserver. L’information a été officialisée vendredi soir.

Sergio Ramos accepte le verdict avec classe

L’ancien international espagnol a connu des difficultés à son arrivée à Paris, mais sa deuxième saison a été plus aboutie. En cet exercice 2022/2023, il a même été le troisième joueur le plus utilisé de l’effectif derrière Donnarumma et Vitinha. Il a disputé 44 matches, marquant 3 buts et offrant une passe décisive.

Malgré ce bilan honorable, il n’a donc pas été conservé. Cela peut s’expliquer par son âge avancé (37 ans) et aussi par la volonté de la direction parisienne de renouveler sa défense. Milan Skriniar va débarquer de l’Inter et il faudra impérativement lui faire une place au sein de la charnière.

L’arrière andalou n’a pas tardé à réagir à cette annonce. Sur ses réseau sociaux, il a fait savoir qu’il ne retenait que le meilleur de son passage dans la capitale française : « Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières saisons aura été une expérience merveilleuse. J’ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris! »

Ramos disputera son ultime match avec le PSG ce samedi face à Clermont. Il a hâte de vivre ce moment : " Demain est un jour spécial, demain je dis au revoir à une autre étape de ma vie le PSG. Je ne sais pas dans combien d’endroits on peut se sentir chez soi, mais sans aucun doute grâce au PSG, à ses supporters, et à la ville. Paris est pour moi est de ces endroits".