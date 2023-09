Sergio Ramos plante les Saoudiens !

Annoncé proche d’un engagement avec Al Ittihad, le chevronné arrière espagnol est sur le point de choisir une autre destination.

Sergio Ramos vient de prendre tout son monde à contre-pied. Libre depuis l’expiration de son bail avec le PSG, l’arrière andalou était pressenti depuis quelques jours pour rejoindre les nombreuses stars de la Saudi Pro League. Mais, il semble aujourd’hui plus probable qu’il reste en Europe et au sein d’un championnat majeur.

Ramos préfère l’aspect sportif

Plutôt que de retrouver son ex coéquipier Karim Benzema à Al-Ittihad, Sergio Ramos va renouer le fil de son histoire avec le FC Séville. Le champion du monde 2010 rallierait ainsi son club formateur 18 ans après l’avoir quitté.

Selon El Desmarque, ce transfert est en très bonne voie. Les responsables de Séville ont même bon espoir de pouvoir inscrire l’expérimenté défenseur dans la liste des joueurs appelés à disputer la Ligue des Champions. Le joueur disputerait ainsi cette épreuve pour la 19e année consécutive.

L'article continue ci-dessous

Pour que son come-back à Sanchez Pizjuan devienne possible, Ramos a probablement dû se résoudre à faire de sacrés efforts financiers. L’ex-parisien a donc montré que même à 37 ans on pouvait encore privilégier l’aspect sportif au détriment du financier. Et c’est tout à son honneur. Cela étant, tant que le deal n’est pas complètement entériné, on n’est pas à l’abri d’un rebondissement.