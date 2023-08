Sergio Ramos croule sous les offres

Sergio Ramos reste libre à un peu plus de deux semaines de la fin du marché européen des transferts, et l'on ne sait pas encore où il jouera

Après avoir quitté le Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre, Ramos a été associé à un retour au FC Séville, mais le directeur sportif Victor Orta a catégoriquement exclu cette possibilité. Depuis, il a été associé à la Major League Soccer, à Boca Juniors et même à l'América au Mexique, mais son président Santiago Banos a déclaré à Marca qu'il n'avait pas les moyens de payer son salaire.

Ramos n'est cependant pas à court d'options. Selon Relevo, Galatasaray lui a offert la possibilité de rester en Ligue des champions en lui proposant un contrat de deux ans. Le média turc Fanatik, selon Diario AS, affirme que l'offre s'élève à 5,5 millions d'euros par an et qu'il rejoindrait des joueurs comme Mauro Icardi et Wilfried Zaha à Istanbul.

Ramos leur aurait dit qu'il accepterait l'offre si l'Arabie Saoudite ne proposait pas d'offre significative dans les jours à venir.

Peu de gens auraient pu prédire que Ramos aurait eu autant de mal à trouver une offre qui lui convienne, même à ce stade de sa carrière. Malgré une dernière année au Real Madrid marquée par les blessures et d'autres problèmes lors de sa première saison au PSG, il a joué 45 fois l'année dernière. Toujours capable de s'imposer au plus haut niveau, même s'il n'est peut-être pas un titulaire indiscutable dans les meilleures équipes, Ramos a encore beaucoup à offrir.