Scholes : "Haaland peut atteindre le "niveau" de Messi et Ronaldo"

La légende des Red Devils estime que l'attaquant talentueux pourrait atteindre les sommets de deux des superstars du football.

Paul Scholes pense que la sensation Erling Haaland a la capacité d'atteindre le niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La star de Dortmund, âgée de 20 ans, a marqué 17 buts pour le club de en 14 matches de championnat depuis son arrivée en janvier du Red Bull Salzburg. Haaland a inscrit son premier triplé international pour la Norvège cette semaine, lors de la victoire 4-0 en Ligue des Nations contre la Roumanie - alors qu'il continue son ascension.

Avec fortement lié à un transfert pour Erling Haaland avant que ce dernier choisisse Dortmund, Scholes estime que son ancien club devrait à nouveau poursuivre l'avant-centre, au lieu de son coéquipier Jadon Sancho. "Je pense que Haaland est sensationnel", a déclaré Scholes au Stadium Astro. "Je pense qu'il sera là-haut au niveau de Ronaldo et de Messi, peut-être d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. C’est pourquoi je n’ai jamais pensé que Sancho était le bon type de joueur, car nous en avons déjà trois de ce type".

Scholes préfère Haaland à Sancho

"Pour dépenser 100 millions de livres sterling ou autre, je ne pensais pas que c'était juste. Je n'ai pas été déçu. Écoutez, c'est un joueur brillant et il améliorera probablement n'importe quelle équipe, mais je ne pensais tout simplement pas qu'il y avait un besoin de le recruter cette année", a ajouté l'ancien international anglais. Erling Haaland semble former un redoutable duo offensif avec Martin Odegaard en Norvège, le meneur de jeu du délivrant deux passes décisives lors du triplé de l'attaquant du Borussia contre la Roumanie.

Il a jovialement suggéré à Odegaard de lui passer le ballon plus souvent avant de mentionner ostensiblement le partenariat potentiel que le duo pourrait former à l'avenir. "Je dois juste lui rendre un peu hommage. Finalement, il a repris ses esprits et m'a donné le ballon", a plaisanté Haaland après avoir interrompu l'interview d'Odegaard avec TV2. "C'est agréable de jouer avec Odegaard. Ça ne fera que s'améliorer dans les années à venir. Nous sommes encore jeunes."

Haaland - qui compte six buts en six sélections pour son pays - tentera de continuer à bonifier ses statistiques alors que la Norvège accueillera l' dans le but d'obtenir une promotion dans le groupe A de la Ligue des Nations. La Norvège ne participera pas à l' de l'année prochaine après avoir été éliminée en barrages par la la semaine dernière.