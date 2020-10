"Giggs est armé pour devenir coach de Manchester United"

Mark Hughes estime que son compatriote Ryan Giggs a aujourd'hui le bagage qu'il faut pour prendre les commandes de MU.

Le sélectionneur du Ryan Giggs a reçu l'appui de son ex-coéquipier Mark Hughes en vue d'une nouvelle expérience sur le banc de .

Giggs, qui a passé toute sa carrière de joueur avec les Red Devils, a eu sa première expérience d'entraîneur au club et a même officié en tant que joueur-manager après le limogeage de David Moyes en 2014. Il a ensuite occupé le rôle d'assistant de Louis van Gaal avant de prendre en charge sa sélection nationale en 2018 et de la qualifier pour l' .

Alors que l'attention de Giggs reste concentrée sur le Pays de Galles, Hughes pense que son compatriote se met dans une position idéale pour revenir un jour à Old Trafford en tant que manager permanent. "Je pense que Ryan est bien placé dans sa carrière d'entraineur", a confié Hughes à BBC Sport. "Il est sur une pente ascendante. Il est probablement plus à même d'avoir une opportunité à Manchester United qu'il ne l'était lorsque Van Gaal est parti. Peut-être qu'ils pensaient que son CV n'était pas assez fort à ce moment-là, mais s'il va au Championnat d'Europe et qu'il y réussit, alors il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas considéré comme candidat."

Plus d'équipes

«Il a été un joueur fantastique tout au long de sa carrière et il a eu de bonnes occasions d'apprendre le jeu de l'autre côté de la barrière, a poursuivi Hughes, qui lui a même occupé le rôle du sélectionneur gallois. De toute évidence, il a été encadré par Sir Alex [Ferguson] pendant de nombreuses années et plus tard, il a pu travailler à ses côtés. Il a ensuite travaillé en étroite collaboration avec Van Gaal pendant quelques années, ce qui, à mon avis, était une bonne décision de sa part et le club. Je pensais que c'était dans le but de lui redonner le job lorsque Van Gaal est parti. Ce n'était pas le cas, ils ont pris la décision de choisir un plus grand nom, en optant pour [José] Mourinho. Je pense que cela a peut-être été un peu poussé à cause du rendez-vous à de Guardiola. Peut-être qu'ils ont senti qu'ils avaient besoin de" like for like ", ce qui a probablement affecté les chances de Ryan."