Rummenigge : "Coutinho, le digne successeur de Robben"

Le Brésilien a hérité du maillot laissé vacant par Arjen Robben à Munich et ce dernier lui a accordé sa bénédiction.

Le a demandé à Arjen Robben, fraichement retraité, la permission de donner à Philippe Coutinho le maillot floqué du numéro 10. Et le président du club, Karl-Heinz Rummenigge, estime que le Brésilien est un digne successeur du Néerlandais.

Après une période difficile de 18 mois à Barcelone, Coutinho s'est engagé ce lundi en faveur du Bayern Munich, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Les champions d' devraient rendre ce transfert permanent l'année prochaine en payant 120 millions d'euros aux Catalans.

Le Brésilien n'a jamais réussi à être à la hauteur des attentes au Camp Nou, ne signant que 13 buts en 52 apparitions en . Ernesto Valverde, le coach de l'équipe, ne s'est, de fait, absolument pas opposé à son départ.

Le Bayern, quant à lui, a entamé une sorte de reconstruction au cours des derniers mois. Plusieurs joueurs trentenaires ont été invités à faire leurs valises ou à prendre leur retraite. Parmi eux, Franck Ribery et Robben, qui ont choisi de raccrocher après 10 ans passés au club et durant lesquels il y a eu pas moins de vingt trophées amassés.

Compte tenu de leurs contributions respectives au Bayern, Rummenigge avait confié, dans un premier temps, son intention de laisser les maillots n ° 7 et n ° 10 inattribués, mais Robben a donné la permission à Coutinho de récupérer celui qui était sa propriété. "Hasan (Salihamidzic) s'est entretenu avec Arjen Robben ce matin, a révélé l'homme fort du Bayern. Nous ne voulions pas donner son numéro pour le moment, c'était un geste important, mais nous voulions aussi montrer à quel point c'est important et si précieux. C’était aussi un geste très important pour Philippe que le club soit totalement derrière lui, donc Arjen n’a aucun problème, il lui souhaite tout le succès possible, et Philippe est un successeur plus que digne."

New home and new kit get a thumbs up #ServusCoutinho pic.twitter.com/O2iFIbwUjm — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 19, 2019

Lors de cette intervention en conférence de presse, Rummenigge a aussi eu à répondre aux interrogations des journalistes concernant la position que Coutinho devrait occuper sur le terrain. "Hasan [Salihamidzic, directeur sportif] et Niko [Kovac, entraîneur] ont déjà convenu de toutes les variantes tactiques", a-t-il calmement répondu.

Coutinho pourrait faire ses débuts au Bayern dès samedi prochain, lors d'un déplacement à Gelsenkirchen pour affronter en . À travers une publication sur les réseaux sociaux, le buteur de l'équipe, Robert Lewandowski, a été parmi les premiers à souhaiter la bienvenue à l'international auriverde et lui souhaiter une grande réussite en Bavière.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, l'équipe de Niko Kovac a débuté sa campagne 2019-20 de manière décevante vendredi, battant 2-2 avec à l'Allianz Arena.