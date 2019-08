OFFICIEL : Philippe Coutinho prêté au Bayern Munich

Le Bayern Munich vient d'officialiser le prêt avec option d'achat de Philippe Coutinho, en provenance de Barcelone.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Philippe Coutinho débarque en du côté du . Longtemps annoncé du côté du PSG, le milieu offensif brésilien avait trouvé un accord pour rejoindre le champion d'Allemagne en titre vendredi soir, comme l'avait annoncé Goal. Absent pour affronter l' , Philippe Coutinho était attendu ce lundi pour passer sa visite médicale.

Ce lundi matin, le Bayern Munich et le ont annoncé le prêt du milieu offensif de 27 ans en Bavière pour une saison avec une option d'achat : "Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour le prêt du joueur Philippe Coutinho au club allemand pour la saison 2019-2020. Le Bayern Munich paiera 8,5 M€ ainsi que la salaire du joueur. L’accord prévoit également une option d’achat fixée à 120 M€", peut-on lire sur le communiqué publié par le Barça.

L'article continue ci-dessous

Le Bayern Munich réalise un grand coup sur le mercato estival. Orphelin du duo Arjen Robben-Franck Ribéry, le champion d'Allemagne en titre s'est fortement renforcé dans le secteur défensif mais ont seulement enregistré la venue d'Ivan Perisic en attaque. Les Bavarois ont longtemps été sur les traces de Leroy Sané, mais l'international allemand s'est gravement blessé au genou et sera indisponible pendant plusieurs mois, ce qui a condamné sa possible venue au Bayern Munich.

Après avoir eu James Rodriguez en prêt dans ses rangs pendant deux saisons afin de l'aider à se relancer, le Bayern Munich a cette fois-ci obtenu le prêt de Philippe Coutinho. Devenu indésirable au FC Barcelone et barré par la grande concurrence en attaque, le milieu offensif brésilien de 27 ans aura l'occasion de relancer sa carrière en Allemagne, durant au moins une saison et tentera de convaincre le Bayern Munich de lever l'option d'achat fixé à 120 millions d'euros.

Tenu en échec par le Herta Berlin vendredi dernier en ouverture de la , le Bayern Munich va énormément compter sur son profil créatif et sa capacité à marquer afin de donner plus de diversité dans son jeu. Un nouveau chapitre de la carrière de Philippe Coutinho s'ouvre et l'ancien de espère qu'il sera plus réussi que celui en .