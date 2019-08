Tactique - Comment le Bayern Munich va-t-il jouer avec Coutinho ?

Avec le recrutement de Philippe Coutinho, le club bavarois s'offre un bel atout offensif. Niko Kovac possède désormais plusieurs possibilités.

Le a officialisé sa troisième recrue en moins d'une semaine. Après Ivan Perisic ( ) et Mickaël Cuisance ( ), le club bavarois a annoncé la venue ce lundi de Philippe Coutinho, en provenance du . Prêté avec une option d'achat fixée à 120 millions d'euros, le milieu offensif brésilien est censé apporter un nouveau souffle en attaque à la formation de , accrochée pour sa première sortie de la saison, par le vendredi dernier (2-2).

Après 18 mois en dents de scie du côté de la Catalogne, l'ancien joueur de vient remplacer dans l'effectif du Bayern un certain James Rodriguez, retourné au . Cependant, les profils des deux joueurs ne sont pas tout à fait les mêmes et Niko Kovac doit désormais intégrer Coutinho dans son XI. Voici les différentes options possibles pour le technicien croate.

Derrière Lewandowski et avec deux ailiers ?

Dans ce système-là, le joueur de 27 ans aurait les clés du jeu bavarois et serait chargé d'alimenter Robert Lewandowski et les côtés. Cependant, Coutinho brille plus souvent par ses coups d'éclats en individuel et notamment ses fameuses frappes lointaines enroulées. Le défi de Kovac serait alors de le mettre dans les meilleures dispositions, afin qu'il puisse se mettre en évidence sur 90 minutes plutôt que sur quelques actions en solitaire.

En successeur de Franck Ribéry

Au cours de cette intersaison, les champions d' en titre ont perdu deux ailiers qui ont beaucoup compté dans l'histoire récente du club : Franck Ribéry et Arjen Robben. Si Serge Gnabry a de belles capacités pour assurer la succession du Néerlandais, pour le côté gauche, c'est encore flou. Ivan Perisic est arrivé pour ce besoin et pourrait bien être en concurrence avec Kingsley Coman, s'il est à 100%. Ce rôle d'ailier si cher au Bayern Munich n'est pas à prendre à la légère. Coutinho a déjà occupé ce poste au Barça, ce qui laisse une porte ouverte dans les prochaines semaines.

Au cœur de l'entrejeu pour plus de responsabilités

Pour profiter au maximum des capacités du milieu offensif auriverde, Nikov Kovac pourrait être tenté de le mettre au milieu de terrain, sur la même ligne que Thiago Alcantara, avec une vraie sentinelle (Javi Martinez) derrière. Ce schéma alléchant sur le papier présente le risque que les deux anciens joueurs du Barça se marchent dessus dans cette zone si cruciale. Le staff du FCB devra être clair sur les rôles de chacun pour que le collectif ne soit pas impacté.

En trio offensif avec Lewandowski et Müller

Si jamais Niko Kovac décidait d'évoluer avec une défense à trois, comme il a pu le proposer il y a deux ans à Francfort, Coutinho se retrouverait avec de nouveau des libertés sur le terrain. Dans un système sans vrais ailiers, où les latéraux montent et proposent beaucoup de solutions, le Brésilien serait le principal animateur du jeu bavarois, avec pourquoi pas devant le duo Lewandowski/Müller, qui se connaît depuis déjà depuis cinq saisons.