Rennes : Julien Stéphan déjà inquiet pour son avenir ?

Défait à Marseille, dimanche soir, l’entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, s’est prononcé sur son avenir chez les Bretons.

Le Stade Rennais a perdu dimanche soir contre l’Olympique de Marseille (2-0) lors du match comptant pour la 14e journée du championnat de France. Nommé à la tête des Rouge et Noirs il y a quelques jours, Julien Stéphan évoque son avenir après la déroute au Vélodrome.

Débuts plus ou moins satisfaisants

Après le départ volontaire de Bruno Génésio, les dirigeants du club breton ont fait appel à Julien Stéphan, qui a fait son retour à la tête de la barre technique du Stade Rennais. Pour sa première avec les Bretons, le technicien français a rassuré en remportant une victoire (3-1) face à Reims lors de la 13e journée de Ligue 1.

Jeudi dernier, les Rouge et Noir ont enchaîné une deuxième victoire, mais cette fois-ci en Europe. Il s’agit du match de la cinquième journée de Ligue Europa remporté face à Maccabi Haïfa (0-3), jeudi. Mais face aux Phocéens, dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1, Stéphan et ses hommes n’ont pas pu régir au Vélodrome quand ils ont encaissé 2 buts.

Julien Stéphan évoque son avenir

Interrogé sur son avenir en conférence de presse après la défaite, Julien Stéphan n’est pas du tout inquiet. Le technicien français estime qu’il est trop tôt d’évoquer un tel sujet. Il préfère se concentrer sur les prochains matchs de son équipe.

« Je ne vais pas commencer à m’inquiéter au bout de 15 jours. On a fait trois matchs en une semaine, on en gagné deux, on a perdu ce soir (dimanche, Ndlr). La semaine n’est pas parfaite mais elle n’est pas mauvaise non plus. On a gagné notre premier match de championnat (contre Reims 3-1, dimanche dernier). Il y avait deux victoires depuis le début de saison (en Ligue 1), on en a pris une troisième contre Reims. On espérait enchainer et en avoir une quatrième, ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

« Il faut bien analyser, corriger ce qu’il y a à corriger et puis repartir au travail dès mardi parce qu’on a un gros match qui nous attend contre Monaco (samedi, 17h00, 15e journée de Ligue 1), en espérant récupérer un ou deux joueurs. Mais avant tout, il faudra bien travailler », a ajouté Julien Stéphan.

Le mercato

Invité à se projeter sur le prochain mercato d’hiver pour les potentiels renforts pour son équipe, Julien Stéphan laisse le soin à ses dirigeants de faire les choses dans les normes.

« Ce n’est pas le moment d’évoquer ça, ce n’est pas ma responsabilité en plus. Je viens d’arriver, ça fait trois matchs en une semaine, c’est très tôt. Ce qui m’intéresse, c’est de regarder la situation au niveau de jeu, les manques qu’on peut avoir et travailler dessus. Le mercato, il y a des responsables qui s’occuperont de ça mais je veux être focus sur l’équipe et la manière dont on peut progresser », a-t-il conclu.