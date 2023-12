Marseille – Rennes : Les Phocéens confirment leur regain de forme (2-0)

L’OM recevait Rennes dimanche à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Score final, 2-0.

L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais étaient aux prises dimanches dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Dans un duel où chaque équipe devait confirmer sa bonne forme en Europe, c’est l’OM qui s’en sort vainqueur avec un score qui illustre la physionomie de la rencontre.

Un éclair et puis…plus rien

Les choses sont allées très vite dans ce match. L’Olympique de Marseille a mis la pression d’entrée de jeu sur les Bretons. Ce qui a obligé les Rennais à concéder un penalty en début de match. Christopher Wooh faisait faute sur Iliman Ndiaye à la 7e minute et l’arbitre n’a pas hésité à désigner le point de penalty. La sentence est exécutée avec succès par Pierre-Emérick Aubameyang qui prenait Mandanda à contre-pied (1-0, 8e). L’international gabonais s’offrait ainsi son 2e but en Ligue 1 et son 4e en deux matchs de suite après son triplé, jeudi. Malgré l’envie des Phocéens de faire le break et celle des Bretons d’égaliser, il n’y a plus eu d’occasions franches dans ce premier acte. Le penalty d’Aubameyang était même la seule frappe cadrée de la première mi-temps.

L’OM douche Rennes

En deuxième partie, les deux équipes montraient moins d’envie et de détermination. Elles ne trouvaient plus d’occasions et les rares à l’instar de celles de Truffert (47e) et d’Aubameyang (53e), n’ont rien donné. Il n’y a pas eu non plus de frappes cadrées jusqu’au…tournant de la rencontre. Fautif sur l’ouverture de score marseillaise, Chistopher Wooh manquait son tacle sur Kondogbia et écopait d’un carton rouge direct (62e). Rennes se retrouvait alors à 10 et l’OM faisait le break dans la foulée. A la 65e minute, Azzedine Ounahi réalisait un slalom pour passer une défense apathique qui lui a dressé le tapis rouge pour aller foudroyer Mandanda dans ses buts (2-0). L’OM s’est ensuite retrouvé aussi à 10 après l’exclusion de Ndiaye pour une semelle sur Belocian (67e). Avec cette victoire, l’Olympique de Marseille remonte à la 9e place au classement avec 17 points désormais et laisse la 12e place au Stade Rennais (15 pts).