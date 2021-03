Real Madrid Zidane : "Les rumeurs pour un retour de Ronaldo pourraient être vraies !"

L'entraîneur des Merengue a ouvert la porte à un possible retour à Santiago Bernabeu du quintuple vainqueur du Ballon d'Or.

Zinedine Zidane a laissé entendre que le Real Madrid tentera de signer à nouveau Cristiano Ronaldo, actuellement à la Juventus, cet été. L'avenir de Cristiano Ronaldo a fait l'objet de nombreux débats depuis l'élimination choc en huitième de finale de la Juventus en Ligue des champions face au FC Porto la semaine dernière. Les géants italiens sont invités à tirer profit du joueur de 36 ans avant qu'il ne devienne agent libre en 2022, Zidane indiquant maintenant qu'un retour à Santiago Bernabeu pourrait être envisagé.

Le Français avait botté en touche concernant l'avenir de son ancien joueur avant le match contre Elche en fin de semaine dernière. Cette fois-ci, il a été plus expansif au micro de Sky Italia avant l'affrontement de son équipe en Ligue des champions avec l'Atalanta mardi: "Les rumeurs sont vraies? Oui, cela pourrait être vrai. Nous connaissons Cristiano Ronaldo, nous savons ce qu'il a fait pour le Real Madrid, mais maintenant il est Juve. joueur, il joue avec une autre équipe. Nous verrons quel sera son avenir".

Ronaldo a définitivement gravé son nom dans l'histoire de Madrid au cours de ses neuf saisons à Santiago Bernabeu, aidant le club à remporter 15 trophées majeurs, dont deux couronnes en Liga et quatre titres de Ligue des champions. Il est également devenu le meilleur buteur de tous les temps du club madrilène, marquant 450 buts en 438 apparitions toutes compétitions confondues, mais l'équipe a eu du mal à atteindre le même succès depuis son départ.

Le triomphe du Real Madrid en Liga la saison dernière est le seul trophée qu'ils ont remporté au cours des trois dernières années, Karim Benzema assumant désormais le fardeau de marquer et d'être décisif dans les trente derniers mètres. Eden Hazard a été signé en provenance de Chelsea contre 100 millions d'euros pour remplacer Cristiano Ronaldo en 2019, mais sa contribution a été considérablement limitée par des blessures.

Si l'attaquant portugais revenait dans la capitale espagnole, il serait sûrement directement de retour dans le onze type de Zinedine Zidane s'il revenait sur ses pas à la fin de la saison en cours. Cristiano Ronaldo n'a montré aucun signe de ralentissement bien qu'il ait atteint le milieu de la trentaine, sa production devant le but étant toujours aussi élevée que jamais sous la direction de l'entraîneur italien, Andrea Pirlo, à la Juventus.

Malgré le fait que les Bianconeri ne soient plus sur la scène européenne et ont du mal à rester au contact de l'Inter Milan dans la course au titre de Serie A, Cristiano Ronaldo a marqué 30 buts en 33 matches, dont un superbe triplé contre Cagliari ce week-end. Le directeur sportif de la Juventus et a démenti vouloir se séparer de l'international portugais avant le match contre Cagliari, une rencontre dans laquelle le Portugais a démontré une fois de plus tout son talent.