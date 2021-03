Benzema n'a pas à rougir face à Cristiano Ronaldo

Karim Benzema continue de tenir la baraque en l'absence de Cr7 et le démontre chaque jour.

Karim Benzema est venu à nouveau à la rescousse du Real Madrid samedi, remportant un but égalisateur contre Elche avant de marquer le but vainqueur dans le temps additionnel.

Ces deux buts portent son total à 20 réalisations dans toutes les compétitions, et c'est la troisième saison consécutive au cours de laquelle il atteint la barre des 20 buts.

En 2018/19, Benzema a marqué 30 buts, puis il a poursuivi sur sa lancée en 2019/20 avec 27 pions, il lui reste donc deux mois et demi pour battre son record de la saison dernière.

Benzema est devenu la principale menace offensive du Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, qui l'a depuis vu marquer 77 buts.

Il a été le meilleur buteur incontesté de Los Blancos au cours des trois dernières saisons. Ce qui est notable, c'est à quel point le joueur de 33 ans est loin de ses coéquipiers du Real Madrid en termes de buts, car le deuxième meilleur buteur est Casemiro avec six buts, 14 derrière le n°9.

Ce n'est que grâce aux exploits de Benzema que le Real Madrid est toujours dans la course au titre. Il a marqué cinq buts lors des quatre derniers matchs qu'il a disputés, et dans les sept derniers, il n'a manqué d'inspiration que dans deux d'entre eux: contre Levante et Huesca.

Leader sur et en dehors du terrain Benzema a été nommé homme du match après son doublé contre Elche et il a admis par la suite qu'il avait toujours les yeux sur la première place, avec les Merengue à six points du leader Atletico Madrid.

"La victoire a été l'œuvre de toute l'équipe", a déclaré Benzema à Movistar. "Ce n'était pas un match facile parce qu'Elche était bien organisé en défense. Les équipes qui viennent ici bloquent la profondeur et il est difficile pour nous de créer des occasions. "Nous savons que nous devons donner plus pour atteindre la première place, mais avec courage, nous avons progressé."