Real Madrid - Zidane : "Être leaders ne change rien"

Les Merengue ont profité de la défaite du Barça à Valence pour prendre la tête de la Liga à la faveur de leur succès à Valladolid (0-1).

Le est allé s'imposer ce dimanche sur la pelouse de Valladolid, un succès qui lui permet de prendre seul la tête de la , avec trois points d'avance sur un Barça battu à Valence. Pas de quoi changer les choses pour Zinédine Zidane dans cette course au titre.

"C'était un match compliqué, contre un adversaire difficile, a réagi le coach merengue après la rencontre. Ils n'avaient perdu qu'un seul match à domicile et ils jouent très bien au football. C'est important d'avoir gagné. Être premiers ne change rien, nous devons continuer les choses que nous faisons bien. C'est long et difficile.

L'article continue ci-dessous

"Défensivement, ce que nous faisons est très bon et c'est notre force. Nous défendons tous et quand nous perdons le ballon, nous pressons ensemble tout de suite. Si nous n'encaissons pas de but, nous avons des occasions pour marquer et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui."

"Juste avant j'avais dit à Nacho d'aller au premier poteau"

"Je ne pense pas que nous manquions de buts, a-t-il également confié à propos du faible nombre de réalisations de son équipe en ce début d'année. La première mi-temps nous a coûté, c'est davantage les caractéristiques de l'équipe adverse, ils sont entrés dans le match de manière très physique. Nous avons été bien meilleurs en deuxième mi-temps. Si Karim (Benzema) ne marque pas, ce n'est pas grave. Il marquera au prochain match.

"Nacho ? Je suis heureux pour lui. Juste avant je lui avais dit d'aller au premier poteau. C'est un défenseur qui en général ne marque pas beaucoup, je suis content pour lui."

Enfin, à l'image de nombreuses personnalités du football, Zidane a lui aussi rendu hommage à Kobe Bryant, décédé dans un crash d'hélicoptère : "C'est une terrible nouvelle, qui nous affecte tous. Je ne peux rien dire, c'est une terrible nouvelle. Nous sommes vraiment désolés."