Valladolid-Madrid (0-1) - Le Real profite du faux pas du Barça

Grâce à un but inscrit dans le dernier quart d'heure par Nacho (0-1), le Real Madrid a pris seul la tête du championnat d'Espagne, ce dimanche soir.

Le ayant perdu sur la pelouse du (2-0), samedi, le se trouvait dans l'obligation de l'emporter ce dimanche soir, face au . Et pour cause, les Madrilènes, opposés à une formation classée 16e de , avaient une opportunité en or de prendre seuls la tête du championnat avec trois points d'avance sur les partenaires de Lionel Messi. Si la Maison Blanche n'a pas laissé filer cette occasion, cela a été plus laborieux que prévu...

Un héros nommé Nacho Fernandez

En effet, dans un match haché par des contacts répétitifs et des duels particulièrement rugueux, les hommes de Zinédine Zidane ont du batailler pour l'emporter. Pourtant, les visiteurs pensaient se rendre le match facile à la 11e minute de jeu, quand Casemiro ouvrait le score d'une tête décroisée. Mais le but du Brésilien, en grande forme ces dernières semaines, était finalement refusé après usage de la VAR. Suite à cela, le Real continuait à pousser jusqu'à la pause. En vain.

Au retour des vestiaires, Karim Benzema (59e et 67e) ne parvenait pas à faire la différence, buttant sur un Jordi Masip des grands soirs, qui retardait l'échéance. Celle-ci arrivait finalement à la 78e. Et le héros du soir n'était autre que Nacho Fernandez, qui marquait de la tête suite à un corner cafouillé de Toni Kroos (78e). Jouant avec le feu, le Real s'exposait à une égalisation des locaux dans les derniers instants du match, mais était sauvé par la VAR. Buteur à la 87e minute, Sergio Guardiola voyait sa réalisation refusée. Zinédine Zidane et les siens pouvaient souffler, bien que laborieux et malmenés, ce sont bien eux qui réalisent la belle opération de cette 21ème journée de .