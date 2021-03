Real Madrid, Vinicius Jr : "Dribbler des adversaires est plus facile que de marquer des buts"

Le Brésilien admet qu'il est meilleur pour éliminer les défenseurs que pour trouver régulièrement le fond des filets.

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, a admis qu'il trouvait plus facile de dribbler ses adversaires que de marquer des buts. Vinicius s'est imposé comme un membre régulier du onze de départ de Madrid depuis son arrivée en provenance de Flamengo en 2018, les aidant à remporter trois trophées au cours de cette période, dont un titre de la Liga. Cependant, les performances du Brésilien dans le dernier tiers a souvent été remise en question, l'ailier admettant maintenant qu'il est meilleur pour éliminer les défenseurs que pour trouver le fond des filets.

"J'aime dribbler, et je pense que c'est plus facile à faire que de marquer des buts", a déclaré l'international brésilien à El Pais. "Je suis plus sous contrôle et je sais que je suis assez efficace dans les situations individuelles parce que les défenseurs ont tendance à deviner. et réfléchis beaucoup quand ils sont contre moi". Vinicius a déjà accumulé 102 apparitions toutes compétitions confondues pour les Merengue, avec sa dernière sortie lors de la victoire 2-1 en Liga contre Elche samedi.

Le joueur de 20 ans n'a marqué que 12 buts à ce jour, mais a réussi à délivrer 20 passes décisives pour ses coéquipiers et devrait jouer un rôle important pour le club à l'avenir après avoir signé un contrat jusqu'en 2025. Karim Benzema est le joueur ayant le plus profité des impressionnantes compétences de dribble de Vinicius à Santiago Bernabeu au cours des deux dernières années, le jeune brésilien offrant des passes de haute qualité.

Vinicius dit que le Français, qui est actuellement cinquième dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps du Real Madrid, est toujours disponible pour lui donner des conseils sur la façon de développer son jeu et espère pouvoir commencer à marquer des buts de manière plus régulière. "Karim Benzema est incroyable, je suis un grand fan depuis que je jouais au Brésil et que je regardais ses matchs", a-t-il ajouté sur l'influence de Benzema.

"Jouer avec lui est facile, c'est le meilleur attaquant en ce moment, jouer avec lui est bon pour moi parce que cela signifie avoir une idole à mes côtés. Il me dit toujours ce qu'il faut faire et il aime aussi jouer avec moi. Je l'écoute toujours parce que je suis sûr qu'il le fait pour que je puisse m'améliorer et lui fournir plus de passes décisives et aussi pour que je puisse marquer sur ses passes décisives", a conclu l'international brésilien.

Vinicius Junior tentera de démontrer une nouvelle fois tout son talent et cette fois-ci de trouver le chemin des filets contre l'Atalanta ce mardi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions où le Brésilien sera probablement titulaire en l'absence d'Eden Hazard, blessé, sur le côté gauche de l'attaque pour accompagner Karim Benzema.