Real Madrid - Rodrygo parle de la confiance retrouvée

Le jeune espoir auriverde du Real Madrid estime que le succès étriqué face à Elche (2-1), samedi, a permis aux Madrilènes de reprendre confiance.

C'est un scénario qui devient habituel, chaque week-end, pour le Real Madrid. Comme souvent ces derniers mois, le club de la capitale espagnole a été en difficulté dans une rencontre décisive pourtant largement à sa portée. Et comme souvent, l'équipe entraînée par Zinédine Zidane a été sauvée par un homme : Karim Benzema.



Auteur d'un doublé, samedi, face à Elche (2-1), l'attaquant français a offert la victoire à Madrid dans le temps additionnel, d'un but magnifique. Grâce à ce succès étriqué, les Merengue repassent provisoirement devant le Barça et ne sont plus qu'à six points de l'Atlético, leader de la Liga tenu en échec face à Getafe.

"Ça nous donne aussi confiance pour la suite de la Liga"

Entré en fin de rencontre, le jeune brésilien Rodrygo s'est montré à son avantage. Au micro de Movistar, le jeune auriverde s'est félicité de ce succès. "Nous avons vraiment souffert, mais nous ressortons de ce match avec les trois points. Ça a été un match difficile, mais on s’est battus jusqu’à la fin, comme l’exige toujours le Real Madrid. Et voilà, la victoire est pour nous. Ils ont joué très bas sur le terrain et l’ouverture du score a compliqué les choses", a d'abord confié Rodrygo face aux médias.



"On a su faire preuve de patience tout en mettant du rythme. Comme nous le demande toujours le Mister. Il nous a dit de changer de système. Nous étions à trois défenseurs et on est revenu en 4-3-3. Nous sommes plus habitués à ce système et tout s’est bien passé pour nous ensuite", a ensuite ajouté le Brésilien, déterminé.



"Ça nous donne confiance pour tous les matchs qu’il reste à jouer. On ne pense qu’à la Ligue des Champions maintenant, mais ça nous donne aussi confiance pour la suite de la Liga", a enfin confié Rodrygo. Du côté de Diego Simeone, le discours n'est pas vraiment le même... Et si la peur était en train de changer de camp ?