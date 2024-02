Real Madrid : Mbappé ne vient pas seul, le vestiaire parisien vidé !

Le Real Madrid veut vider le vestiaire du Paris Saint-Germain l’été prochain.

A quelques mois du mercato estival, le Real Madrid met déjà en place ses plans afin d’enrôler ses cibles. En défense, le club vice-champion d’Espagne a déjà conclu un accord avec Alphonso Davies pour l’été. Si la signature de Kylian Mbappé est quasi acquise, un autre joueur du PSG pourrait venir le Bondynois.

Mbappé au Real, c’est acté !

En fin de contrat au Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé changera de club. Après six années passées au club francilien, le capitaine de l’Equipe de France va quitter le club de la capitale française pour un nouveau challenge. Le joueur a déjà confié à ses dirigeants parisiens qu’il ne prolongera pas son bail en fin de saison.

Dans le viseur de Liverpool et Arsenal, qui se sont finalement retirés, Kylian Mbappé est grandement sollicité par Manchester United, l’autre club anglais. Ce dernier a proposé une fortune à l’attaquant français, notamment 500 millions d’euros sur cinq ans, avec une prime à la signature de 200 millions d’euros pour cet été.

Mais le Real Madrid est le club en pole position pour enrôler l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui va dîner avec Emmanuel Macron ce mardi soir, aurait déjà conclu un accord avec la Maison Blanche pour y signer gratuitement l’été prochain. Mbappé aurait même déjà choisi la date de sa présentation. Le Bondynois aurait proposé d’être présenté aux supporters madrilènes avant l’Euro 2024.

Kylian Mbappé vient avec son frère Ethan

En Espagne, il n’y a plus de doute sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain. Désormais, c’est le frère du meilleur buteur de Ligue 1, Ethan (17 ans), qui est d’actualité. En plus de Kylian, son jeune frère, qui est également en fin de contrat à l’issue de cette saison, devrait aussi rallier la capitale espagnole en juin prochain. Selon l’émission espagnole El Chiringuito, la famille de Mbappé a proposé Ethan au club vice-champion, qui a répondu par l’affirmative.

« Le précontrat a été signé il y a deux semaines mais la famille a fait ces derniers jours une proposition au Real », a assuré le journaliste Eduardo Inda, qui a assuré que Kylian « Mbappé ne viendra pas seul ». « C’est un sujet ajouté au précontrat qui ne remettrait pas en cause celui-ci. C’est un désir, un transfert à zéro. La famille de Mbappé et Mbappé ont demandé il y a quelques jours au Real Madrid de recruter aussi son frère Ethan Mbappé. Le Real y pense et, finalement, a dit oui », a-t-il ajouté.